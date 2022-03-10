Крупный поставщик топлива из РФ. США готовятся ввести санкции против "Росатома"
США может отказаться от крупнейшего российского поставщика топлива. Правительство Соединенных Штатов рассматривает санкции против "Росатома".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg.
По данным агентства, в настоящее время Белый дом оценивает последствия такого шага, и решение еще не принято.
Bloomberg называет возможные санкции против "Росатома" чувствительным вопросом, поскольку около 35% обогащенного урана на мировой рынок поставляет российская госкорпорация.
Также агентство отмечает, что санкции против "Росатома" могут помешать восстановлению иранской "ядерной сделки" (СВПД), над которой в последние месяцы работает Вашингтон.
При этом в Вашингтоне решительно настроены на санкции в ответ на вторжение России в Украину.
Напомним, что Великобритания заявила, что до конца 2022 года полностью откажется от российской нефти и газа. Аналогичное заявление ранее сделали и в США.
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