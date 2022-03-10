Крупный поставщик топлива из РФ. США готовятся ввести санкции против "Росатома"

США может отказаться от крупнейшего российского поставщика топлива. Правительство Соединенных Штатов рассматривает санкции против "Росатома".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg .

По данным агентства, в настоящее время Белый дом оценивает последствия такого шага, и решение еще не принято.

Bloomberg называет возможные санкции против "Росатома" чувствительным вопросом, поскольку около 35% обогащенного урана на мировой рынок поставляет российская госкорпорация.

Также агентство отмечает, что санкции против "Росатома" могут помешать восстановлению иранской "ядерной сделки" (СВПД), над которой в последние месяцы работает Вашингтон.

При этом в Вашингтоне решительно настроены на санкции в ответ на вторжение России в Украину.