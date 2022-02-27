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Четвертый день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн

Новина українською →
Украина, Воскресенье 27 февраля 2022 16:58
Четвертый день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн Фото: украинский военный (УНИАН)
Автор: Мария Тарарыева

Четвертый день продолжается война России против Украины. Войска и техника агрессора подобрались вплотную к столице, но Киев держит оборону. Харьков, Николаев, Сумы остаются под контролем Украины. В северных, северо-восточных, восточных и южных областях нашей страны продолжаются бои с оккупантом.

Все подробности вторжения России в Украину, ситуация в городах, информация о происходящем в разных регионах и реакция мира - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Подробнее о ситуации в городах Украины в материалах по ссылкам:

Подробнее о переговорах России и Украины - в материале по ссылке

Подробнее о всем, что произошло с начала войны России против Украины 24 февраля до 16:00 27 февраля - в предыдущем текстовом онлайне РБК-Украина.

17:05 Актуальная карта железнодорожного сообщения и работы вокзалов.

Четвертый день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн

16:58 Крупнейшая криптовалютная биржа Binance пожертвовала 10 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине. Биржа также запустила благотворительный фонд для оказания Украине помощи, принимающий пожертвования в криптовалюте: https://www.binance.charity/Ukraine-Emergency-Relief-Fund

16:55 В Шевченково на Харьковщине задержали двух солдат оккупационных сил, которые сами пришли в отделение полиции, чтобы попросить солярки для заглохшей техники.

Четвертый день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн

16:49 Германия уже завтра начнет поставлять оружие в Украину.

16:45 Российские войска подошли к Энергодару. В городе уже были обнаружены диверсионно-разведывательные группы противника.

16:40 Канада и Франция закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.

16:36 Госспецсвязи проверяет информацию о том, что в Гостомеле сгорел украинский самолет Ан-225 "Мрия" - один из крупнейших самолетов в мире.

16:24 Украинская делегация уже отправилась на переговоры с Россией.

16:10 Геращенко предупреждает о провокациях со стороны российских военных. Они могут ходить городам и селам около Киева, собирать женщин и детей для якобы эвакуации. На самом же деле оккупанты планируют использовать их в качестве "живого щита" для прорыва в Киев.

16:00 Украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять. Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время дороги туда и назад, и переговоров все ракеты, вертолеты и самолеты останутся на земле.

Новости Киева

Оккупанты третий день пытаются прорваться в Киев. Силы ВСУ и терробороны ловят в городе диверсионные группы, но техника и войска РФ в столицу не зашли. На данный момент в Киеве действуют комендантский час, который закончится в понедельник, 28 февраля, в 08:00.

Вчера, 26 февраля, поздно вечером в Киеве была объявлена воздушная тревога, всех жителей настоятельно просили спустится в бомбоубежища.

Россия ударила крылатыми и баллистическими ракетами по Василькову под Киевом. В результате около села Крячки Фастовского района в результате обстрела загорелось хранилище с нефтепродуктами на базе "КЛО". Позже в ГСЧС сообщили, что угрозы для людей нет.

Техника и войска РФ движутся в сторону Киева со стороны северо-запада. В Гостомеле, Буче и Ирпене происходят бои, слышны взрывы и периодически объявляют воздушную тревогу. Как сообщил мэр Ирпеня, город отбили и он под контролем ВСУ. Кроме того, СБУ перехватила разговор российских солдат, которые сообщают куда-то о том, что их разбили, много раненых и погибших и им нужна помощь.

Большое количество военной техники замечены местными жителями в Бородянке Киевской области. Там тоже слышны взрывы и периодически происходят бои.

Новости Харькова

По Харькову периодически ведутся ракетные обстрелы, вражеские танки сегодня зашли в город. Были данные о том, что российские войска несут потери. Ночь в городе была тяжелой. Были сообщения о взрыве газопровода, но информация не подтвердилась. Несколько часов продолжались уличные бои. Позже жителей попросили не выходить на улицу, так как в городе проходит зачистка ДРГ противника.

Днем глава Харьковской ОГА Олег Синегуб сообщил о том, что контроль над Харьковом полностью за ВСУ. Под контролем украинских военных также Чугуев, а Наступление российского агрессора продолжается в Липецком направлении, Волчанском и Белгородском.

“Российский враг – совершенно деморализованный. Непосредственно в Харькове, бросая посреди дороги вражескую технику, украинским войскам сдаются целые группы по 5-10 человек. Как только видят хотя бы одного представителя ВСУ – сдаются”, - говорится в сообщении.

Новости Сум

В Сумах была не менее тяжелая ночь. Город обстреляли из артиллерии, в результате погибло два мирных жителя. Утром в ОГА сообщили о том, что к городу движется большая колонна вражеской техники.

В области, между Чупаховкой и Довжиком Ахтырского района оккупанты из танков расстреляли автобус с гражданскими. На место трагедии не пропускали скорую, проехать к ним нельзя, потому что местность вокруг заминирована. Местные семейные врачи шли пешком на место расстрела.

Позже ГСЧС показали видео результатов обстрела города Ахтырка

Новости Николаева

Вчера вечером российские танки вошли в Николаев. ВСУ и терробороне удалось отстоять город и установить контроль. Прошла зачистка от вражеских ДРГ.

Утром 27 февраля мэр города Александр Сенкевич сообщил о том, что с Крыма черех Херсон в сторону Николаева идет колонна вражеской техники. Поэтому было принято решение развести мосты. они будут разведены большую часть времени, пока продолжаются боевые действия.

Днем глава Николаевской ОГА Виталий Ким обратился к николаевцам с просьбой помочь защитить “правительственный квартал” - кидать коктейли Молотова. Местные жители сообщали о чреде мощных взрывов со стороны аэродрома Кулььбакино.

Новости Мариуполя

Мариуполь контролируется украинскими военными. О ситуации в городе на 27 февраля рассказал мэр Вадим Бойченко:

“Ночью и утром рвались из Донецка танки. Но наши ребята сожгли их. Это 10-я штурмовая бригада и 36-я бригада морской пехоты. Помогал спецполк "Азов". Удалось взять 6 пленных, сейчас они дают показания. Из России тоже идет продвижение. Работал по нашим ребятам самолет, но они удержали позиции и не дали пройти. Подходил по морю корабль, но что-то его остановило, и он развернулся и ушел. Но мы готовы”.

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