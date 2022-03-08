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Ferrari приостанавливает производство автомобилей для РФ и жертвует 1 млн евро Украине

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Вторник 08 марта 2022 19:31
Ferrari приостанавливает производство автомобилей для РФ и жертвует 1 млн евро Украине Фото: Ferrari приостанвит производство автомобилей для России (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Итальянский производитель люксовых автомобилей Ferrari приостанавливает производство авто для РФ из-за вторжения в Украину.

Об этом сообщает Reuters.

"Учитывая ситуацию, которую мы наблюдаем, Ferrari приняла решение приостановить производство автомобилей для российского рынка до последующего сообщения", - говорится в заявлении итальянской компании.

Кроме того, сообщается, что Ferrari также пожертвует миллион евро в поддержку украинцев.

Напомним, что крупнейшие автопроизводители прекратили сотрудничество с РФ. Среди них: Volkswagen Group Rus (Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Lamborghini, Bentley, мотоциклы Ducati), General Motors (Chevrolet, Cadillac), Jaguar Land Rover, BMW, Renault, Hyundai, Toyota и Lexus.

Что происходит прямо сейчас, на 13-й день вторжения РФ в Украину, можно узнать в нашем онлайн.

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