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Наносят авиаудары по украинцам: разведка опубликовала имена российских пилотов

Новина українською →
Вторник 08 марта 2022 02:02
Наносят авиаудары по украинцам: разведка опубликовала имена российских пилотов Фото: над Харьковом украинские защитники сбили вражеский истребитель (facebook.com/aviacionmilitar.am)
Автор: Артур Родивилов

Главное управление разведки Минобороны опубликовало имена личного состава Военно-космических сил России. Пилоты наносят авиаудары по мирному населению и инфраструктуре Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сайт ГУР Минобороны.

"Гарантируем, что вы вполне почувствуете гнев украинского народа. Обещаем, ни одно преступление не останется безнаказанным", – говорится в сообщении разведки.

Разведчики поделились 6 фамилиями оккупантов и ссылками на их соцсети, и тому подобное.

Кроме того, украинские защитники поделились подробной информацией и контактами семьи каждого из оккупантов (с подробной информацией о российских пилотах можно ознакомиться по ссылкам).

Наносят авиаудары по украинцам: разведка опубликовала имена российских пилотов

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