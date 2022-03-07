Зеленский отозвал украинских миротворцев со всех миссий в мире
Украина отзывает всех своих военных, работающих в миротворческих миссиях мира. О подписании такого указа президентом Владимиром Зеленским рассказал заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.
На официальном сайте президента Украины этот указ пока не обнародован.
"Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отозвать украинских миротворцев - высокопрофессиональных военных - из всех миссий в мире. Вместе с оборудованием. Для усиления уже сейчас нашей армии в отпоре российской агрессии. Слава Украине!",- пишет Сибига.
Он также разместил фото соответствующего указа. Указ вступает в силу с момента опубликования.
В настоящее время украинские военные участвуют в трех миротворческих операциях: в Международных силах по поддержанию мира в Косово (40 человек), в миротворческой миссии в Конго (13 человек), а также в операции ООН в Кот-д’Ивуаре (56 человек).
Война России против Украины продолжается 12 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.