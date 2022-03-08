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Заработал еще один гуманитарный коридор, колонны двинулись на Мариуполь

Новина українською →
Мариуполь, Вторник 08 марта 2022 12:17
Заработал еще один гуманитарный коридор, колонны двинулись на Мариуполь Фото: вице-премьер Ирина Верещук (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Украина по согласованию с российской стороной запустила гуманитарный коридор Мариуполь - Запорожье. Колонна с грузовиками и автобусами уже выдвинулась на Мариуполь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.

"Гуманитарный коридор заработал на отрезке Мариуполь - Запорожье", - отметила он.

По ее словам, из Запорожья через Орехов, Пологи, Бельманку, Розовку, Республику, Мангуш и Портовское вышел гуманитарный груз из 8 грузовиков и более 30 автобусов, которые на обратном пути должны забрать людей, в первую очередь, женщин, детей и людей преклонного возраста.

"Сейчас поступает информация о том, что Россия обстреливает направление движения гуманитарного груза. Обращаюсь к Российской Федерации, мы с вами договорились, что Красный Крест будет посредником в наших переговорах… Если обстрелы будут продолжаться, а также нанесут ущерб жизни и здоровью гражданских в пределах гуманитарного коридора, мы безотлагательно обратимся в Международный трибунал", - добавила она.

Подробнее о том, как город противостоит оккупанту, в материале "Что происходит в Мариуполе сейчас. Ситуация на 8 марта: онлайн".

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