Шольц обсудил с Путиным войну в Украине: о чем говорили

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент РФ Владимир Путин 9 марта в телефонном разговоре обсудили войну в Украине.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на немецкие СМИ.

Сообщается, что Путин снова позвонил канцлеру Шольцу в среду по поводу "конфликта" в Украине.

" Кремль заявил, что речь идет о "дипломатических усилиях", связанных с "конфликтом" в Украине", - говорится в сообщении.

Федеральная пресс-служба Германии подтвердила телефонный звонок, но пока не сообщила никаких подробностей.

При этом в Кремле уже сделали заявление, что разговор был сосредоточен на вопросах "гуманитарной обстановки" и также итогах третьего раунда переговоров.

"В контексте развития ситуации вокруг специальной военной операции по защите Донбасса обсуждены варианты политико-дипломатических усилий, в частности итоги третьего раунда переговоров российской делегации с представителями киевских властей. Кроме того, уделено особое внимание гуманитарным аспектам обстановки в Украине и в республиках Донбасса", - говорится в официальном заявлении Кремля.

Также в Кремле снова заявили, что именно украинская сторона блокирует гуманитарные коридоры.