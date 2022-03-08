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Вражеский артобстрел ночью: мэр Бучи рассказал о ситуации в городе

Новина українською →
Буча, Вторник 08 марта 2022 07:01
Вражеский артобстрел ночью: мэр Бучи рассказал о ситуации в городе Фото: ночью совершился еще один вражеский артобстрел (УНИАН)
Автор: Артур Родивилов

Российские военные ночью совершили очередной артобстрел Бучи Киевской области. Город находится в "осадном положении".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова мэра Бучи Анатолия Федорука в эфире украинского телемарафона.

По его словам, жители не имеют возможности купить воду, еду, у них нет света и возможности уехать. Местные прячутся в подвалах и с ними почти нет связи.

В понедельник, во время третьего раунда переговоров между Украиной и РФ в Беларуси, российские войска из всего возможного вооружения "били" по Киеву и пригородам, в частности по Буче.

"Фактически седьмой день Буча, Ворзель, а Гостомель - с самого начала войны в заложниках у российских войск. Были попытки наших ВСУ и уже почти вытеснили российские войска, но через сутки они снова зашли. Они контролируют основные улицы и простреливают их. Оккупанты не дают жителям в небольшой период, когда нет обстрелов, выходить из жилищ. Они простреливают улицы", - сообщил Федорук.

Мэр сообщил, что около 01:30 совершился еще один вражеский артобстрел.

Ранее стало известно, что мэр Бучи Анатолий Федорик получил ранения во время создания гуманитарных коридоров.

Также РБК-Украина сообщало, что 4 марта ВСУ смогли отбить Гостомель у российских захватчиков.

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