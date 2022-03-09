"Будет нападением на НАТО": Столтенберг предостерег Россию от атак на каналы поставок Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ясно разъяснил, что альянс не будет мириться с попытками России сорвать поставки вооружения в Украину странами-членами объединения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СВС.
Генсек НАТО предупредил, что нападение РФ на каналы снабжения союзников Украины приведет к военному конфликту с альянсом.
"Союзники помогают Украине отстаивать закрепленное в уставе ООН право на самооборону. Россия является агрессором, а Украина защищается. Если произойдет любое нападение на одну из стран НАТО либо на территорию НАТО, то сработает статья 5", – заявил Столтенберг.
Статья 5 – пункт учредительного договора альянса, определяющий нападение на одного члена НАТО нападением на все страны-члены. Столтенберг также выразил надежду на то, что Владимир Путин осознает позицию организации.
К слову, Соединенное Королевство рассматривает вариант передачи Украине зенитно-ракетных комплексов Starstreak.
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