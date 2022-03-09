ru ua
Ср, 09 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В НАТО заявили об отсутствии успехов российских войск в ближайшее время

Новина українською →
Вашингтон, Среда 09 марта 2022 04:59
В НАТО заявили об отсутствии успехов российских войск в ближайшее время Фото: в НАТО заявили об отсутствии успехов российских войск в ближайшее время (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Несмотря на использование всех сил, которые Россия сосредоточила в Украине и вокруг нее, она по-прежнему добилась очень незначительного прогресса, а текущая оценка разведки НАТО предполагает, что Москва вряд ли добьется значительного прогресса в обозримом будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Они вкладывают все, что у них есть, и все еще добиваются очень небольшого прогресса, пояснил чиновник НАТО.

"Мы видим очень мало изменений. Впервые мы не ожидаем, что они добьются каких-либо успехов в ближайшие несколько дней. Никто не думал, что они столкнутся с этими простыми проблемами. Спустя две недели они так и не смогли решить свои проблемы с логистикой", - сказал он.

Чиновник признал, что Россия смогла добиться некоторых незначительных успехов, особенно на юге, но сказал, что на данном этапе Москва должна действовать намного быстрее.

Чиновник также сказал, что смещение стратегии к более прямому нацеливанию на ключевые городские центры, что привело к более сильным бомбардировкам некоторых городов, также не дало большого эффекта.

Напомним, по данным Министерства обороны США, Россия задействовала в Украине почти 100 процентов своей боевой мощи.

Все оперативные новости о событиях в Украине – читайте в нашей онлайн-трансляции.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Вторжение России в Украину
NEWS
Оперативная обстановка: как прошли тринадцатые сутки войны
Оперативная обстановка: как прошли тринадцатые сутки войны
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать