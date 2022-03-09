В НАТО заявили об отсутствии успехов российских войск в ближайшее время

Несмотря на использование всех сил, которые Россия сосредоточила в Украине и вокруг нее, она по-прежнему добилась очень незначительного прогресса, а текущая оценка разведки НАТО предполагает, что Москва вряд ли добьется значительного прогресса в обозримом будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Они вкладывают все, что у них есть, и все еще добиваются очень небольшого прогресса, пояснил чиновник НАТО.

"Мы видим очень мало изменений. Впервые мы не ожидаем, что они добьются каких-либо успехов в ближайшие несколько дней. Никто не думал, что они столкнутся с этими простыми проблемами. Спустя две недели они так и не смогли решить свои проблемы с логистикой", - сказал он.

Чиновник признал, что Россия смогла добиться некоторых незначительных успехов, особенно на юге, но сказал, что на данном этапе Москва должна действовать намного быстрее.

Чиновник также сказал, что смещение стратегии к более прямому нацеливанию на ключевые городские центры, что привело к более сильным бомбардировкам некоторых городов, также не дало большого эффекта.