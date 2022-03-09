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Британия приравняла к преступлению вход российских самолетов в небо страны

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Лондон, Среда 09 марта 2022 03:44
Британия приравняла к преступлению вход российских самолетов в небо страны Фото: Британия приравняла к преступлению вход российских самолетов в небо страны (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Глава британского Минтранса Грант Шэппс заявил, что появление любого российского самолёта в воздушном пространстве страны будет приравнено к уголовному преступлению. Вход самолета будет считаться вторжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра.

"Я объявил уголовным преступлением вход любого российского самолёта в воздушное пространство Великобритании, и теперь правительство может задерживать эти самолеты", - говорится в сообщении.

Напомним, Великобритания в рамках санкций запретила российским самолетам полёты в страну. Россия в ответ ограничила для британских лайнеров или связанных со страной воздушных судов, включая транзитные рейсы.

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