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Арестович назвал количество пленных российских срочников: "рассказали много интересного"

Новина українською →
Четверг 10 марта 2022 06:49
Арестович назвал количество пленных российских срочников: "рассказали много интересного" Фото: Алексей Арестович (facebook.com/alexey.arestovich)
Автор: Владимир Костырин

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что в плен попали за время войны 250-300 российских военнослужащих "срочников".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир программы Марка Фейгина.

Арестович затруднился сказать, сколько всего Россия нагнала в Украину солдат срочной службы, но рассказал, сколько их у нас в плену.

"Их там не менее 250-300 человек. Только срочников. Сегодня давали очередную пресс-конференцию в Киеве, и эти срочники рассказали очень много интересных вещей", - отметил он.

Так, были и пленные срочники-разведчики 15 отдельной мотострелковой бригады, которая перед этим воевала в Сирии, и "миротворцы", которые входили в Нагорный Карабах, и которые воевали на Донбассе.

"Они очень много рассказали и про Сирию, и про Донбасс, про сирийские методы в Украине - это когда окружают города, поскольку армию победить не могут, начинают пытаться победить мирное население, сносить дома. Это как в Мариуполе. Очень много рассказали и о цели - они как раз со 2-й армии Центрального округа, рассказали о целях и задачах... Срочников избыток, там 3 конференции подряд...", - сказал Арестович.

Ранее сообщалось, что военнопленные РФ, захваченные после вторжения в Украину, обратились к Владимиру Путину и предупредили, что пойдут против него, когда вернутся.

Напомним также, перед этим российские пленные попросили прощения у украинского народа, заявив, что они военные преступники.

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