Частным военным предлагают до 6 млн долларов за организацию эвакуации с Украины
Частным военным компаниям предлагают от 20 тыс. до 6 млн долларов за эвакуацию с Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
На западных сайтах для военных появляется все больше объявлений о поиске людей для операций по эвакуации с Украины. Спрос на людей, способных выполнить такую работу, сейчас растет. Все задачи связаны с логистикой, эвакуацией или добычей информации.
Подобные объявления размещаются от имени частных лиц, но кто их разместил - не раскрывается. За операции по обеспечению эвакуации с Украины сегодня платят от 20 тыс. до 6 млн долларов. Последняя сумма - это цена вывоза целой семьи со всеми активами.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты своими обстрелами срывают проведение эвакуации жителей заблокированных городов и доставку гуманитарных грузов, делая это сознательно.
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