Частным военным предлагают до 6 млн долларов за организацию эвакуации с Украины

На западных сайтах для военных появляется все больше объявлений о поиске людей для операций по эвакуации с Украины. Спрос на людей, способных выполнить такую работу, сейчас растет. Все задачи связаны с логистикой, эвакуацией или добычей информации.

Подобные объявления размещаются от имени частных лиц, но кто их разместил - не раскрывается. За операции по обеспечению эвакуации с Украины сегодня платят от 20 тыс. до 6 млн долларов. Последняя сумма - это цена вывоза целой семьи со всеми активами.