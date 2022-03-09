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Венедиктова о преступлениях РФ: стоит вопрос создания специального трибунала

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Среда 09 марта 2022 16:44
Венедиктова о преступлениях РФ: стоит вопрос создания специального трибунала Фото: Ирина Венедиктова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что для привлечения РФ к ответственности за военные преступления против Украины необходимо создание специального трибунала, ведь ни наша страна, ни РФ не являются участниками римского статута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Генерального прокурора 9 марта.

"Сейчас началось расследование... Я вижу, как по другим странам движутся дела. Сказать, что мы быстро получим решение Международного уголовного суда, сейчас только расследование началось, потом еще будет суд", - сказала Венедиктова.

По ее словам, в компетенцию МУС входят военные преступления, преступления против человечности и преступления агрессии.

"Но Украина и РФ не является участником Римского статута, поэтому эти преступления агрессии не сможет МУС рассмотреть, а для нас это самое главное. Поэтому стоит вопрос о создании возможного специального трибунала", - добавила генпрокурор и выразила надежду, что РФ будет привлечена за преступления агрессии в той или иной международной институцией.

Напомним, что уголовные дела уже открыты против Николая Баскова, Тины Канделаки, Никиты Михалкова, Олега Газманова. Они объявлены в международный розыск - при попытке пересечь границу им грозит экстрадиция в Украину.

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