ru ua
Чт, 10 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Великобритания хочет полностью отключить Россию от SWIFT

Новина українською →
Среда 09 марта 2022 23:42
Великобритания хочет полностью отключить Россию от SWIFT Лиз Трасс (Фото: lynnnews.co.uk)
Автор: Константин Широкун

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс намерена добиться отключения России от SWIFT. Также в планах ведомства – полностью отказаться от использования российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Великобритания ищет способы полностью отключить Россию от SWIFT и полностью прекратить использование российской нефти и газа в странах Большой семерки.

Об этом сообщила глава МИД Великобритании Лиз Трасс на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Она отметила, что все страны Большой семерки должны удвоить свои санкции. По мнению дипломата, эффект санкций будет высоким при полном запрете в России SWIFT и прекращении странами Большой семерки использования российской нефти и газа.

Ранее мы сообщали, что украинцы через "Дию" смогут подать заявку на возмещение за уничтоженные дома.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Зеленский: положить конец войне сможем только после переговоров двух президентов
Зеленский: положить конец войне сможем только после переговоров двух президентов
DAILY
Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины