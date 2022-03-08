Війна Росії проти України, 13-й день. Що відбувається прямо зараз: онлайн

Детальніше про ситуацію в містах України в матеріалах за посиланнями:

Детальніше про все, що сталося з початку війни Росії проти України 24 лютого - у попередніх першому , другому та третьому текстових онлайнах РБК-Україна.

01:39 У Сумській області після 23:00 російські літаки почали бомбити житлові квартали у Сумах та Охтирці. Окупанти знищили будинки в селі Бітіца. Про це повідомив голова ОДА Дмитро Живицький.

01:32 Morgan Stanley & Co пророкує Росії дефолт "як у Венесуелі". Він може наступити вже 15 квітня, коли закінчиться 30-денний пільговий період із виплат, які російський уряд заборгував за доларовими облігаціями у 2023 та 2043 роках.

01:25 Американська електронна корпорація IBM повністю призупинила роботу у РФ.

01:20 Зі зведення Генштабу ЗСУ станом на 24:00 7 березня:

- Окупант зосереджує основні зусилля на забезпеченні сухопутного коридору між ТОТ Криму та континентальною частиною РФ; взятті під повний контроль міста Маріуполь; оточенні з подальшим захопленням Києва, а також виходу на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

- Протягом доби противник здійснив перегрупування для організації штурму Києва. До штурму окупанти планують долучити найбільш боєздатні частини та підрозділи.

- На Сіверському напрямку противник проводить наступальну операцію для блокування Чернігова та підготовки наступу на Суми.

- Ворог намагається відновити наступ на Сєверодонецьк - тимчасовий адмінцентр Луганської області.

- При спробі оволодіти Ізюмом Харківської області противник зазнав втрат та відійшов. Окупанти вдалися до терору у місті, обстрілюючи цивільні помешкання та інфраструктуру.

- Окупант намагається прорвати оборону Маріуполя, але успіху немає.

- Противник зупинений на підступах до Миколаєва, проводить перегрупування військ для відновлення наступу.

- В цілому морально-психологічний стан противника низький. Він деморалізований через великі втрати в живій сил та військовій техніці, на окремих напрямках вдається до дезертирства.

01:00 YouTube заблокував обидва канали російського пропагандиста Соловйова.

00:57 Нацполіція показала, як знешкодила ворожу техніку в Миколаєві.

00:50 У період військового стану військовослужбовцям строкової служби виплачуватиметься додаткова винагорода у 30 тисяч гривень щомісяця. Усім військовослужбовцям, які безпосередньо беруть участь у бойових діях або у відсічі агресії, розмір додаткової винагороди складе до 100 тисяч гривень.

00:45 Протягом доби підрозділами ДСНС у Донецькій та Луганській областях провели 22 виїзди на ліквідацію наслідків бойових дій. З 24 лютого рятувальники евакуювали з населених пунктів Луганської області близько 6400 осіб та з населених пунктів Донецької області близько 3 тисяч осіб.

00:37 Путін заявив, що не задіятиме у військових діях на території України російських солдатів строкової служби та резервістів. Водночас спікер Пентагону Джон Кірбі в інтерв'ю CNN сказав, що у США є докази того, що Росія намагається завербувати для війни проти України іноземних бойовиків.

00:27 Успіхи Сил оборони України за підсумками дванадцятої доби війни. Українські захисники збили десятки крилатих та балістичних ракет окупанта, 52 бойові літаки, 69 вертольотів та інших малорозмірних цілей.

00:19 Народний депутат Євгеній Шевченко намагався покинути країну через кордон із Польщею. Він нібито хотів потрапити на переговори між Україною та Росією у Біловезькій пущі, хоча жодного відношення до офіційної української делегації нардеп не має. Шевченка відправили назад до Києва. Про це РБК-Україна повідомило джерело в силових структурах.

00:14 Кожен день опору українців лише посилює переговорні позиції нашої країни, - Володимир Зеленський. За його словами, влада наполягатиме на переговорах, поки не знайде спосіб сказати народу: "Ось як ми прийдемо до миру".

00:10 Президент Володимир Зеленський відкликав українських миротворців разом із обладнанням з усіх місій у світі. Таке рішення було прийнято для посилення нашої армії у відсічі російської агресії.

00:04 Війна завдала для транспортної інфраструктури збитків на понад 10 млрд доларів. Але більшість об’єктів вдасться відновити за рік, каже міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

00:01 Українські захисники під Харковом ліквідували російського генерал-майора Віталія Герасимова, повідомляє ГУР Міноборони. Герасимов брав участь у другій чеченській війні, російській військовій операції в Сирії та анексії Криму.

За інформацією Генерального штабу України, окупаційні війська не змогли просунутися вглиб України. Ворог несе величезні втрати в особовому складі і техніці. Місцеві жителі чинять опір, зупиняють танки голими руками, відбирають техніку і проводять мітинги проти окупантів. Збройні Сили України стійко захищають нашу країну і тримають оборону міст України.

Ситуація в Києві

Попередні кілька днів у Києві пройшли відносно спокійно. Ворогові не вдалося прорватися до столиці. Місто накопичує запаси продуктів, медикаментів і речей першої необхідності. Також триває зміцнення Києва.

У столиці діє комендантська година з 20:00 до 07: 00, частково працює метро і громадський транспорт. Також станції метро продовжують бути притулком для мирних жителів.

7 березня над Києвом ЗСУ збили два ворожі літаки-один у бою, другий знищила система ППО.

Ситуація в Харкові

Харків потерпає від постійних обстрілів. Окупанти ведуть вогонь по житлових масивах і об'єктах цивільної інфраструктури. У місті намагаються підтримувати в працюючому стані тепло -, водо - та електропостачання. Однак в результаті обстрілів постійно виникають пошкодження, комунальні служби по можливості їх ліквідують.

З Харкова можна виїхати на поїздах - залізничне сполучення працює. Також в місто доставляється гуманітарна допомога.

Ситуація в Миколаєві

Вночі 7 березня ворог обстріляв житлові масиви міста з "смерчу". В результаті утворилися численні осередки пожеж, частина міста залишилася без тепла. Також під обстріл потрапила казарма військових.

"Була команда взяти Миколаїв за всяку ціну. Вони йшли з трьох напрямків. Ми відбилися, добре їх відігнали, покарали, але жертви є саме через цинічний удар о 5 ранку по місту. Є збиток по іфраструктурі, все відновимо. Але людські жертви-це жахливо...", - повідомив голова ОДА Віталій Кім.

Ситуація в Маріуполі

Всупереч домовленості про створення "зеленого" коридору, евакуація з Маріуполя мирних жителів досі не відбулася. Окупанти обстрілюють місця збору громадян та шляхи, якими вони мали б їхати з міста. У Маріуполі ситуація критична - немає світла, води, тепла і зв'язку. Гуманітарний вантаж також не був доставлений. Через безперервні обстріли навіть неможливо определітьточное кількість загиблих і поранених.