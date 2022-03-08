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Россия сделала ошибку, выставив ультиматумы Украине. Киев на них не пойдет, - Подоляк

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Украина, Вторник 08 марта 2022 12:19
Россия сделала ошибку, выставив ультиматумы Украине. Киев на них не пойдет, - Подоляк Михаил Подоляк, советник главы ОП Фото: Виталий Носач, РБК-Украина
Автор: Юрий Дощатов

Россия совершила ошибку в переговорах с Украиной, выставив ультиматумы для завершения войны, и Украина на них не пойдет.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Владимир Зеленский говорит о том, что переговоры, особенно, когда за столом сидит страна, явно умеющая защищать свои интересы, это двухсторонняя дорога. Предложение на предложения. И предложения должны быть адекватными. В свою очередь, российская сторона, ошибочно оценив свой потенциал, изначально сделала ошибочный выбор – ставить ультиматумы. Чем более жесткие ультиматумы от них звучат, тем более упорное сопротивление народа. Тем больше мобилизуются украинцы", - заявил Подоляк.

Он отметил, что Украина на ультиматумы не согласится.

"Очевидно, что мы никакие ультиматумы принимать не будем, чего бы они ни касались. За нами реально десятки миллионов украинцев. И вряд ли за какими-либо ультиматумами из Москвы стоят десятки миллионов россиян. Это только пропагандистские мифы. Наша позиция проста: переговоры должны быть реальными и адекватными. Это сделает их предметными. А предметные переговоры не приемлят ультимативной тональности. Чем быстрее российская сторона с этим согласится, тем меньше потерь понесёт, прежде всего, и сама Россия в результате этой войны ", - заявил советник главы ОП.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ готова прекратить военные действия в Украине. Однако для этого, Киев должен выполнить список требований.

В качестве ультиматума Россия предлагает Киеву, в частности, признать аннексию Крыма и отказался от вступления в НАТО.

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