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Задержание нардепа Шевченко на границе: хотел попасть на переговоры в Беловежской пуще

Новина українською →
Киев, Вторник 08 марта 2022 00:12
Задержание нардепа Шевченко на границе: хотел попасть на переговоры в Беловежской пуще Фото: Евгений Шевченко, нардеп (facebook.com/e.shevchenko76)
Автор: Владислав Красинский

Народный депутат Евгений Шевченко пытался покинуть страну через границу с Польшей. Его отправили назад в Киев.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в силовых структурах.

По его словам, Шевченко якобы пытался попасть на переговоры между Украиной и Россией в Беловежской пуще. При этом, подчеркнул собеседник, нардеп никакого отношения к официальной украинской делегации не имеет.

Напомним, 7 марта в Беловежской пуще прошел третий раунд переговоров между Украиной и Россией. О чем договорились - в материале РБК-Украина.

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