Что происходит в Харькове сейчас. Ситуация в городе 4 марта: онлайн

Харьков продолжает стойко держать оборону перед оккупантами в ходе войны России против Украины . Уже который день российские войска безжалостно обстреливают мирные спальные районы, ведя прицельный огонь по жилым домам. Ракетные удары были нанесены также по зданию ОГА, Успенскому собору, университету Каразина и многим другим объектам инфраструктуры.

Подробнее о том, что сейчас происходит в городе, оперативная информация о ситуации в Харькове, важные сообщения от властей – в текстовом онлайне РБК-Украина .

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20:00 Из-за непомерного объема работ техника подразделений ГСЧС все чаще выходит из строя, что значительно усложняет выполнение возложенных на них обязанностей. Резерв запчастей и комплектующих к спасательной технике заканчивается.

Для того, чтобы спасатели могли и дальше эффективно ликвидировать последствия коварных действий оккупантов, Главное управление ГСЧС в Харьковской области обращается к гражданам с просьбой помочь пополнить резерв запчастей к моделям ЗИЛ-130, ЗИЛ-131 и КАМАЗ.

Из запчастей очень нужны:

аккумуляторные батареи (АКБ 6 СТ-90, АКБ 6 СТ-132, АКБ 6 СТ-140, АКБ 6 СТ-190);

комплектующие системы охлаждения (радиаторы и комплекты патрубков);

комплектующие системы зажигания (стартеры, провода высокого напряжения, свечи зажигания, катушки зажигания, генераторы и ремни к ним, трамблеры или комплектующие к ним, коммутаторы, вариаторы);

комплектующие системы подачи топлива (карбюраторы, бензонасосы);

гидроусилители руля и насосы для них;

прокладки головки блока цилиндров двигателя.

Кроме того, харьковские спасатели нуждаются в пожарных рукавах диаметром 51 мм и 77 мм.

У кого есть возможность помочь, обращайтесь по телефону: 067-909-80-46 (Telegram, Viber).

19:30 Мэр Харькова опроверг все фейки о любой капитуляции.

"Нам некогда отвлекаться, мы развозим продукты, мы получили гуманитарную помощь и сейчас я узнал, что от моего имени распространяются фейковые заявления, вроде бы мои друзья, мои работники обзванивают людей и говорят, что Харькову и мне дали 72 часа в сдачу. Поверьте мне - это наглая ложь! Никто никогда не сдаст город Харьков. Мы вместе. Мы держимся. Мы победим! Мы - харьковчане!" - сказал Терехов в видеообращении.

18:15 За неделю боевых действий с РФ харьковчане ликвидировали "уже столько техники оккупанта, что можно было бы вооружить армии нескольких стран".

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, за 7 дней боевых действий с Россией только в городе ликвидировали более 500 единиц вражеской техники.

"Враг, понимая невозможность взять город, коварно наносит ракетные и бомбовые удары с больших высот за пределами действия нашей противовоздушной обороны. Наступательный характер российских оккупантов замедлился", - сообщил Синегубов.

18:00 Игорь Терехов не разделяет мнения, что Харьков может оказаться в руках России, как это произошло в Херсоне.

"Украинская армия будет бороться до конца. Они - наши герои. Они борются своим собственным оружием на собственной земле. Они не сдадутся", - сказал харьковский мэр в интервью The Washington Post.

17:20 Мэр города Игорь Терехов в национальном эфире рассказал о ситуации в городе. Так, по состоянию на вечер 4 марта:

Северная Салтовка подвергается постоянным обстрелам, район ХТЗ, со всех сторон ведутся обстрелы, ситуация очень тяжелая.

В городе работают все коммунальные службы.

Все города Украины направляют гуманитарную помощь в Харьков. Также значительные грузы ожидаются из Польши, Италии, Израиля и других стран.

Эвакуация возможна. Люди едут автотранспортом, местные власти работают с Укрзализныцей, которая предоставляет поезда.

16:55 Внимание! Воздушная тревога!

16:30 В Харькове личный состав Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины проводит аварийно-спасательные работы в разрушенных зданиях в результате обстрела и бомбардировки российскими оккупантами. Спасатели разбирают завалы, под которыми вероятно могут находиться люди.

Саперы части гуманитарного разминирования вовлечены в изъятие и уничтожение взрывоопасных предметов.

15:40 В Харькове ищут водителей с личным транспортом для доставки гуманитарной помощи из других регионов Украины.

Владельцам грузовых автомобилей и бусов, желающих помочь харьковчанам, необходимо отправить контактные данные через этот чат-бот. Заправка горюче-смазочными материалами будет осуществляться за счет города.

14:45 Южный вокзал в Харькове. Люди уезжают из города, который обстреливает и бомбит российская армия, на эвакуационных поездах.

14:00 Сайт Харьковской ОГА временно не работает. Официальные каналы облгосадминистрации и ее главы в соцсетях:

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10:00 Аптеки Харькова, в которых можно расплатиться банковской картой:

Победы, 70;

Победы, 72;

Науки, 27;

Науки, 64;

Героев Сталинграда, 23;

Харьковских дивизий , 14;

Валентиновская, 21;

Южнопроектная, 32;

Александровский, 87.

08:00 В ДСНС заявили, что с начала вторжения в Харькове было убито 39 мирных жителей, ранено 272, из них 10 детей.

01:10 Глава Харьковской ОГА Олег Синегуб сообщил, что в области задержали и передали СБУ корректировщика огня российских оккупантов.

"Во время осмотра подозрительного авто, служащие обнаружили оружие, квадрокоптер, большое количество наличных денег, а данные телефона свидетельствовали о контакте с "Куратором" и "Пушкой"", - рассказал он.

Ситуация в Харькове на 4 марта

"Харьков не сдается и Харьков не сдастся!", - заявил мэр города Игорь Терехов в своем видеообращении 3 марта.

Ситуация в городе очень напряженная. Противник постоянно ведет обстрелы из тяжелого вооружения и наносит ракетные удары по жилым домам. У многих отсутствует электричество, а добраться до места эвакуации невозможно из-за обстрелов.

В городе с 18:00 до 06:00 действует комендантский час. В это время жителям запрещено передвигаться по городу и пешком, и на собственном транспорте.

За время войны России против Украины оккупанты обстреляли в Харькове здание ОГА, Успенский собор, университет Каразина, Салтовское депо, танковое училище, университет воздушных сил, админздание облуправления Нацполиции, казармы летного училища, институт танковых войск на Холодной Горе, Павлово Поле.

Враг наносит удары по жилым домам, больницам, детским площадкам.

Эвакуация из Харькова

Харьковская ОГА и "Укрзализныця" увеличивают количество эвакуационных поездов из города. В приоритете – женщины, дети и пожилые люди.

Гуманитарная помощь

В Харьков фурами и вагонами поступают вода, продукты питания, в том числе и для детей, теплая одежда, непродовольственные товары, средства гигиены, медикаменты.

"Я принял решение - все коммунальные услуги для людей, которые готовят еду (для жителей города, - ред.) будут бесплатными", - сказал Терехов.