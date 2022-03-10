Один из крупнейших производителей техники Caterpillar приостанавливает деятельность в РФ

Все чаще известные компании поддерживают Украину и закрывают свои деятельности в России. Все из-за войны, которую государство-агрессор ведет в Украине. Также один из крупнейших мировых производителей строительной и горнодобывающей техники Caterpillar прекращает деятельность в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Caterpillar.

В компании заявили, что расстроены трагическими событиями, которые продолжают происходить в Украине. Также они надеются на мирное "решение" войны.

"Деятельность в России становится все сложнее, в частности из-за перебоев в цепочке поставок и санкций. Поэтому мы приостанавливаем деятельность на наших российских производственных мощностях", - говорится в сообщении.

Кроме того, Caterpillar Foundation пожертвует более 1 миллиона долларов на поддержку как текущих, так и долгосрочных гуманитарных потребностей Украины.