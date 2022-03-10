ru ua
Чт, 10 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Один из крупнейших производителей техники Caterpillar приостанавливает деятельность в РФ

Новина українською →
Четверг 10 марта 2022 03:32
Один из крупнейших производителей техники Caterpillar приостанавливает деятельность в РФ Caterpillar приостанавливает деятельность в России (caterpillar.com)
Автор: Татьяна Самарук

Все чаще известные компании поддерживают Украину и закрывают свои деятельности в России. Все из-за войны, которую государство-агрессор ведет в Украине. Также один из крупнейших мировых производителей строительной и горнодобывающей техники Caterpillar прекращает деятельность в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Caterpillar.

В компании заявили, что расстроены трагическими событиями, которые продолжают происходить в Украине. Также они надеются на мирное "решение" войны.

"Деятельность в России становится все сложнее, в частности из-за перебоев в цепочке поставок и санкций. Поэтому мы приостанавливаем деятельность на наших российских производственных мощностях", - говорится в сообщении.

Кроме того, Caterpillar Foundation пожертвует более 1 миллиона долларов на поддержку как текущих, так и долгосрочных гуманитарных потребностей Украины.

Ранее мы сообщали, что Hilton не закроет гостиницы в РФ, но прибыль от них передаст Украине.

Также мы писали, что Amazon прекращает отправку товаров в Россию.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
NEWS
Зеленский: положить конец войне сможем только после переговоров двух президентов
Зеленский: положить конец войне сможем только после переговоров двух президентов
DAILY
Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины