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В Генштабе рассказали о денежных вознаграждениях бойцам и помощи семьям погибших

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Вторник 08 марта 2022 07:30
В Генштабе рассказали о денежных вознаграждениях бойцам и помощи семьям погибших Фото: военным ВСУ - участникам боевых действий увеличили вознаграждения (zsu.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Украине каждому военному, который принимает участие в боях с российскими оккупантами и помогает сдерживать вооруженную агрессию, увеличивают размер дополнительного денежного вознаграждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Сумма вознаграждения увеличивается до 100 тысяч гривен в расчете на месяц, пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях.

Это касается всех категорий военнослужащих, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают проведение мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий, уточнили в Генштабе.

Семьям погибших в этой войне украинских военнослужащих выплачивается единовременная денежная помощь в размере 15 миллионов гривен. Она распределяется равными долями на всех получателей.

Напомним также, что военнослужащим срочной службы на период военного времени ежемесячно будут дополнительно платить 30 тысяч гривен.

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