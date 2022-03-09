Британия может передать Украине зенитно-ракетные комплексы Starstreak

Великобритания из-за войны России против Украины может передать Киеву переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak. Они позволят более эффективно защищать украинское небо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как заявил британский министр обороны Бен Уоллес, Лондон рассматривает возможность передачи таких ПЗРК.

"Жизненно важно, чтобы Украина сохранила способность летать и подавлять российские воздушные атаки. В ответ на запросы Украины правительство приняло решение рассмотреть вопрос о безвозмездной передаче высокоскоростных переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak. Мы считаем, что это остается в рамках определения оборонительного оружия, но позволит украинским силам лучше защищать свое небо", - отметил он.

Он также уточнил, что поддержка Лондона ограничивается оборонительными системами, чтобы украинские силы за счет этой помощи не вышли на стратегический уровень.

Отметим, ПЗРК Starstreak могут поражать воздушные цели на высоте до 5 000 метров.