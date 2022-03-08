Минобразования предлагает полностью отменить ВНО и ГИА из-за военного положения
В Министерстве образования выступили с предложением отменить в этом году все уровни вступительных испытаний из-за военного положения в Украине.
Такое заявление сделал министр образования и науки Сергей Шкарлет.
Чиновник пишет, что нынешнее положение заставляет единоразово изменить алгоритмы по государственной итоговой аттестации для учащихся 11 класса и поступления в учреждения высшего образования Украины в 2022 году.
"Предлагаем отменить сдачу государственной итоговой аттестации (ГИА), внешнего независимого оценивания (ВНО), единого вступительного экзамена (ЕВИ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) как конкурсного критерия доступа к образовательным услугам в 2022 году!" - говорится в заявлении.
По его словам, это необходимо, в первую очередь, ради безопасности, а также для того, чтобы сохранить студенческий контингент, национальный интеллектуальный потенциал, стимулировать к обучению в Украине, даже в такое трудное для нашей страны и общества время.
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