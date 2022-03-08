ru ua
Вт, 08 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Минобразования предлагает полностью отменить ВНО и ГИА из-за военного положения

Новина українською →
Вторник 08 марта 2022 19:51
Минобразования предлагает полностью отменить ВНО и ГИА из-за военного положения Фото: Министр образования Сергей Шкарлет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Министерстве образования выступили с предложением отменить в этом году все уровни вступительных испытаний из-за военного положения в Украине.

Такое заявление сделал министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Чиновник пишет, что нынешнее положение заставляет единоразово изменить алгоритмы по государственной итоговой аттестации для учащихся 11 класса и поступления в учреждения высшего образования Украины в 2022 году.

"Предлагаем отменить сдачу государственной итоговой аттестации (ГИА), внешнего независимого оценивания (ВНО), единого вступительного экзамена (ЕВИ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) как конкурсного критерия доступа к образовательным услугам в 2022 году!" - говорится в заявлении.

По его словам, это необходимо, в первую очередь, ради безопасности, а также для того, чтобы сохранить студенческий контингент, национальный интеллектуальный потенциал, стимулировать к обучению в Украине, даже в такое трудное для нашей страны и общества время.

Что происходит прямо сейчас, на 13-й день вторжения РФ в Украину, можно узнать в нашем онлайн.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
В Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны
В Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать