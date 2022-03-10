Россия и Беларусь на грани дефолта, - главный экономист Всемирного банка

Россия и Беларусь под влиянием масштабных международных санкций из-за войны против Украины уже близки к дефолту, заявила главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Экономист ВБ отметила, что большинство мировых кредитных агентств еще не считают такой сценарий неотвратимым, хотя его вероятность стремительно растет.

"И Россия, и Беларусь находятся на грани дефолта", - сказала она.

Так, признаки дефолта РФ по внешним облигациям на сумму 40 миллиардов долларов - первый такой крупный дефолт после большевистской революции 1917 года - навис над рынками, поскольку множество санкций и контрмер со стороны Москвы в значительной степени отрезали страну от мировых финансовых рынков.

Так, около половины суверенных облигаций РФ в твердой валюте принадлежат иностранным инвесторам, и 16 марта Москве предстоит выплатить 107 миллионов долларов в виде купонных выплат по двум видам облигаций.

Также у российских корпораций почти на 100 миллиардов долларов непогашенных международных облигаций.

По данным Банка международных расчетов, иностранные банки имеют вложения в Россию на сумму чуть более 121 миллиарда долларов, причем большая часть этой суммы приходится на европейских кредиторов.

"Финансовые учреждения хорошо капитализированы, но балансовые отчеты часто непрозрачны ... Существует проблема дефолтов российского частного сектора", - говорит Рейнхарт.