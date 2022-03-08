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Российские оккупанты ударили по складу бытовой химии под Киевом

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Калиновка, Киевская область, Вторник 08 марта 2022 17:15
Российские оккупанты ударили по складу бытовой химии под Киевом В Калиновке под Киевом снаряд попал в склады (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Российские оккупанты атаковали склад бытовой химии и промысловых товаров в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

Сообщается, что совершен авиаудар по Калиновке Киевской области. Ракета попала в склады и начался пожар.

"Авиаудар по Калиновке! Ракета попала в склады с промысловыми товарами и бытовой химией. Вспыхнул пожар! На месте уже работают полицейские и спасатели", - сказано в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется.

Российские оккупанты ударили по складу бытовой химии под КиевомРоссийские оккупанты ударили по складу бытовой химии под Киевом

Как уточнил советник главы МВД Антон Геращенко, в склад попал не снаряд, а обломки от него, так как ракету класса Калибр сбили украинские ПВО.

"Полчаса назад наше доблестное ПВО сбили очередную крылатую ракету Калибр над селом Калиновка Броварского района. Обломки ракеты упали на Таможенный склад. Начался пожар. Работают спасатели. Слава Украинским ПВО!" - сообщил он.

Российские оккупанты ударили по складу бытовой химии под КиевомРоссийские оккупанты ударили по складу бытовой химии под КиевомРоссийские оккупанты ударили по складу бытовой химии под КиевомРоссийские оккупанты ударили по складу бытовой химии под КиевомВсе оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

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