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В бою под Киевом ВСУ уничтожили колонну российских танков и БМП

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Киевская область, Четверг 10 марта 2022 02:12
В бою под Киевом ВСУ уничтожили колонну российских танков и БМП Фото: ВСУ уничтожили колонну российских танков и БМП (t.me/s/suspilnechernihiv)
Автор: Артур Родивилов

Благодаря экспортным противотанковым ракетным комплексам в бою за Киев уничтожены шесть российских танков. Также ВСУ разбили БМП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

"Военные одной из бригад Сухопутных войск подразделения ПТРК из состава бригады Сил территориальной обороны города Киева и одной из бригад специального назначения в бою за столицу уничтожили шесть танков и один БМП оккупантов", - отметил Залужный.

Ранее сообщалось, что на черниговском направлении продолжаются активные боевые действия. Украинские защитники уничтожили пункт управления противника и несколько колонн колесной и бронированной техники.

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