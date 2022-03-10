В бою под Киевом ВСУ уничтожили колонну российских танков и БМП

Благодаря экспортным противотанковым ракетным комплексам в бою за Киев уничтожены шесть российских танков. Также ВСУ разбили БМП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

"Военные одной из бригад Сухопутных войск подразделения ПТРК из состава бригады Сил территориальной обороны города Киева и одной из бригад специального назначения в бою за столицу уничтожили шесть танков и один БМП оккупантов", - отметил Залужный.