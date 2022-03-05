Десятый день войны. Что происходит в Украине сегодня: онлайн

Украина в огне уже десятый день . Российские оккупационные войска продолжают наносить ракетные удары по жилым домам и объектам инфраструктуры. ВСУ, города и граждане нашей страны стойко держат оборону и защищаются от противника.

Подробнее о том, что сейчас происходит в разных городах, все новости Украины на данный момент и важная оперативная информация – в текстовом онлайне РБК-Украина .

Подробнее о ситуации в городах Украины в материалах по ссылкам:

Подробнее о всем, что произошло с начала войны России против Украины 24 февраля - в предыдущих первом и втором текстовых онлайнах РБК-Украина.

16:16 Жители Северодонецка и Кременной получили гуманитарную помощь из западных областей, сообщили в Луганской ОГА.

"Мы требуем гуманитарного коридора, чтобы доставить гумдопомощь для тех, кто не в состоянии покинуть свои дома, и предоставить шанс спасти тем, кто имеет такую возможность. Люди со всей страны собирают предметы первой необходимости в нашей области, где ситуация самая сложная. Но из-за постоянных обстрелов волонтеры не могут доставить ее в регион", - говорится в сообщении.

16:03 Путин заявил, что попытки других стран закрыть небо над Украиной Россия будет расценивать как участие в боевых действиях.

15:58 Алексей Кулеба, глава Киевской ОГА, рассказал о том, что утром ракета попала в часный дом в Белой Церкви, есть пострадавшие. По его словам, не сработала система оповещения. Он попросил по возможности всех гражданских оставаться в безопасных местах и не выходить на улицу.

15:50 Жители Бердянска встретили колону гумманитарки оккупантов с украинскими флагами и всем известными лозунгами о президенте РФ и российском корабле.

15:43 По состоянию на 14:50 из Волновахи удалось эвакуировать 400 местных жителей.

"Хотя на сегодняшний день мы намеревались и необходимый транспорт для эвакуации значительно большего количества людей, движение колонны вынуждены были прекратить, поскольку россияне снова начали беспощадный обстрел Волновахи - продвигаться туда было крайне опасно", - сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

15:39 Глава Николаевской ОГА Виталий Ким еще раз просит граждан не обстреливать технику, которую вывозят из аэропорта Кульбакино. Ее забирают себе ВСУ.

"Еще раз - это наша, там украинский флаг, мы ее тащим просто", - говорит он.

15:25 О ситуации в Харькове и области рассказал глава ОГА Олег Синегуб:

Харьков держит оборону, военные удерживают позиции;

в направлении Чугуева и Волчанска ВСУ перешли в контрнаступление и удерживают позиции;

есть поодинокие попытка наступления оккупантов, но они все отбиваются нашей армией;

ночью враг опять применял крылатые ракеты и артиллерию для уничтожения жилмасивов и критической инфраструктуры.

15:20 Одесская ОГА обращается с просьбой к жителям - ни в коем случае не передвигаться по побережью в Одесской области.

"Призываем рыбаков и владельцев плавсредств не передвигаться у берегов Одесской области, чтобы не подвергать себя опасности попасть под возможный огонь и минные заграждения!", - говорится в сообщении.

15:16 Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил о ситуации в городе на 15:00:

исполком опять заняла местная власть;

зеленого коридора для эвакуации из города пока нет;

гражданам лечше не пользоваться собственным транспортом и припарковать его так, чтобы он не мешал скорым, пожарным и мусоровозам;

коммендантский час в городе с 18:00 до 05:30;

теплоноситель подано на город, система отопления запущена, главы ОСББ должны помочь настроить системы в своих домах.

15:03 На спецсчет, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, было перечислено почти 10 млрд гривен в эквиваленте. Более 2,8 млрд гривен в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте.

14:59 Советник главы Офиса президента Алексей Арестович призвал местную территориальную оборону в западных регионах страны не препятствовать передвижению транспорта, в том числе и гуманитарных грузов, и разгрузить дороги.

14:53 Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что город обстреливают реактивной артилерией. Просит людей не выходить из укрытий.

14:46 Подтвердилась информаци о сбитых вертолетах в Николаевской области. Но, как уточнили в ВМС ВСУ, сбито не три, а четыре еденицы техники.

14:35 В ООН допускают, что за неделю количество беженцев, спасающихся от войны в Украине, может достичь 1,5 млн человек. Больше всего наших соотечественников уезжает в Польшу.

14:28 В Офисе президента напомнили список официальных Telegram-каналов областных госадминистраций и призвали доверять только проверенной и официальной информации.

14:25 Украина требует запретить российским компаниям участвовать в биржевых торгах. Чиновники настаивают на исключении связанных с Россией трейдеров от биржевых и брокерских платформ, а также призывают энергетических трейдеров прекратить сотрудничество с Россией.

14:18 Украинские военные сбили под Николаевом три российских вертолета, сообщил глава ОГА Виталий Ким.

14:15 В Бердянске люди также вышли на митинг с укранскими флагами, требуя от оккупантов покинуть город и вывести войска из нашей страны.

14:02 Через Николаев из Кульбакино перегоняют захваченную у оккупантов технику с буквой Z. Глава области Виталий Ким просит не открывать по ним огонь.

14:00 Из городе Ирпень под Киевом сегодня проходит эвакуация местных жителей. Но из-за того, что оккупанты взорвали ж/д пути, люди буквально вынуждены покидать город пешком, рассказал в видеообращении глава Киевской ОГА Алексей Кулеба.

13:52 Российские компании, имеющие самолеты в лизинге, прекращают полеты в другие страны. Среди прочего, о таких планах заявили в "Аэрофлоте". Вероятно, таким образом компании хотят сохранить борты в России, а не возвращать их лизингодателям при приземлении в аэропортах других государств.

13:45 Активных действий противник сегодня с утра не применял, были отдельные тактические движения для улучшения его позиции, сказал на брифинге советник Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, ВСУ держат ситуацию под контролем, улучшают свои позиции, а также наносят отдельные контрудары. Так, с утра в районе Херсона наши Вооруженные силы нанесли очень мощный удар по врагу, его потери выясняются. На сегодняшний день общие потери российских военных уже превысили 10 тысяч человек, сказал Арестович.

13:40 Мэр Мариуполя Вадим Бойченко пояснил причины остановки эвакуации жителей из города. Получив сегодня от РФ подтверждение, что проход безопасен, было выбрано три локации. Оттуда при поддержке Красного креста людей должны были вывозить в сторону Запорожья.

"Но, к сожалению, когда мы были уже готовы, начался обстрел регулярной армией российской федерации по коридору, по которому мы должны были ехать. В итоге сейчас нет режима тишины. Это не дает нам ощущения безопасности для движения из Мариуполя в Запорожье. Мы ждем объявления режима тишины, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию жителей Мариуполя", - сказал Бойченко.

По его словам, сейчас идут переговоры. "Как только получим режим тишины, получим гарантию безопасности, мы дополнительно объявим об этом", - добавил мэр города.

13:24 Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что войска РФ подходят к облцентру, но украинские военные готовы отражать атаку. Ситуация находится под контролем, сказал чиновник.

13:08 РФ начала в 11:45 обстрел Волновахи из тяжелого вооружения, несмотря на договоренность о создании гуманитарных коридоров. Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции ВОТ Украины Ирина Верещук.

"Россия нарушила все договоренности даже при посредничестве Красного Креста", – сказала она.

13:06 В Киевской ОГА предупредили об угрозе авиационной атаки в Мироновке, Сквире, Фастове, Василькове. Людей просят уйти в укрытия.

13:00 Опубликовано видео последствий авианалета российских захватчиков на жилой квартал в Белой Церкви Киевской области. Как сообщил советник министр внутренних дел Антон Геращенко, удар по городу был произведен сегодня утром в 9:40.

12:50 Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российские войска нарушают договоренности, блокируют открытие "зеленых коридоров" и не допускают гуманитарные грузы.

12:46 Эвакуация населения в Мариуполе остановлена. Решение принято из-за того, что российская сторона не придерживается режима тишины и продолжила обстрелы как самого Мариуполя, так и его окрестностей.

"Просим всех мариупольцев расходиться и следовать в места укрытий. Дополнительная информация об эвакуации будет размещена в ближайшее время. На данный момент идут переговоры с Российской Федерацией о установлении режима тишины и обеспечении безопасного гуманитарного коридора. Также информировать жителей города будут полицейские с помощью громкоговорителей", - сообщили местные власти в ТГ-канале Мариупольского горсовета.

12:41 Испанская компания Inditex, владеющая брендами одежды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho прекращает работу в России и закрывает магазины.

12:37 Украина настаивает на ужесточении санкций против РФ. Как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Запад должен полностью изолировать Россию от внешнего мира.

12:28 Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что российский пилот сбитого самолета задержан.

12:19 В окрестностях Чернигова специалисты ПВО сбили еще один вражеский штурмовик, сообщило оперативное командование "Север". Пилот катапультировался, военные просят местных жителей быть бдительными и предоставить по возможности информацию о нем.

12:08 Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что "пришел сигнал, что танки пошли на Кульбакинский аэропорт".

12:03 Президент Владимир Зеленский записал видеообращение, поблагодарив Польшу за помощь украинцам, а также рассказал о ситуации по всей стране. Глава государства рассчитывает, что уже в скоро времени украинцы смогут вернуться в свои города.

11:55 Под Харьковом подразделения ВСУ перешли к контрнаступлению. Оккупанты начали покидать подразделения российской армии и возвращаются в свои дома.

11:52 В Черниговской области за прошлые сутки погибли 17 человек в результате обстрелов, 1 человек - из-за пожара.

11:46 Новая информация об утренней атаке на Белую Церковь Киевской области. Оккупанты ударили ракетами по жилым домам. Повреждены по меньшей мере 15 частных домов, где были пожилые люди и дети. На месте работают полиция и ГСЧС.

11:38 За закрытие неба над Украиной высказались 74% граждан США , - опрос Reuters.

- Отказ от закупки российской нефти поддержали 80% американцев.

- За ужесточение санкций против России - 81%.

- Также 72% заявили, что США должны увеличить поставки оружия Украине.

- За то, что США должны встретить украинских беженцев - 74%.

11:33 "Горячие линии", центры помощи эвакуированным и беженцам.

11:30 Оккупанты обстреливают Чернигов. Оставайтесь в укрытиях!

11:24 Самые опасные направления в Киевской области, по данным ОВА (ОГА):

- Житомирская трасса

- Буча – Ирпень – Гостомель

- Макаров

- север Вышгородского района.

Захватчики продолжают накапливать войска и технику, обстреливают жилые массивы и критическую инфраструктуру. Во всех районах Киевской области идет борьба с диверсионными группами.

11:16 О ситуации в в Энергодаре 5 марта рассказал первый зам городского головы Иван Самойдюк.

11:08 В Ирпене Киевской области российские оккупанты взорвали ж/з пути и пустой эвакуационный поезд, который ехал забирать людей из города. Работники поезда живы, эвакуацию из Ирпеня продолжат автобусами.

11:05 Вражеская авиация вечером 4 марта ударила в Житомире по аэродрому "Озерное" и бронетанковому заводу. Ранены два человека.

10:58 Об эвакуации из Мариуполя пишет глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко: "По состоянию на 10.55 подтверждение тишины получено на территории Донецкой области. Но дальше по маршруту следования, в Запорожской области, идут бои. Ведем переговоры с российской стороной о подтверждении режима тишины по всему маршруту эвакуации мирного населения Мариуполя".

10:55 Утром в Белой Церкви Киевской области враг атаковал частный сектор. В результате ракетного удара повреждено несколько частных домов. По предварительным данным – двое раненых.

10:53 Заработал сайт fightforua.org. Там есть информация для граждан иностранных государств, желающих присоединиться к Интернациональному легиону обороны Украины.

10:47 Жители Белокуракиного в Луганской облати также вышли на митинг против российских оккупантов.

10:36 Новые фото и видео с митинга в Херсоне против российских захватчиков. Перепуганные оккупанты стали стрелять в воздух автоматными очередями, пишет советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

10:22 Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграция ВОТ Ирина Верещук о гуманитарном коридоре в новом видеообращении:

– Мариуполь, Никольское, Розовка, Бильмак, Пологи, Орехов, Запорожье. По этому направлению мы вывезем более 200 тысяч человек.

– Волноваха - Валерьяновка - Новоандреевка - Кирилловка - Угледар, Покровск и Запорожье - тут эвакуируют более 15 тысяч человек.

– Красный крест гарантирует остановку огня.

– Наши войска сообщают, что российская армия, пользуясь режимом прекращения огня, продвигается вперед.



10:19 За прошлые сутки госграницу на западном участке пересекли более 118 тысяч человек и более 13,5 тысяч транспортных средств, - МВД.

10:14 Десантник из Беларуси пересек украинскую границу и сдался в плен, поскольку не хочет воевать с Украиной. Пленный уже рассказал украинским пограничникам информацию о количестве и позициях вражеских войск.

10:05 Генштаб ВСУ проинформировал об общих боевых потерях противника с 24.02 по 05.03. Оккупанты потеряли более 10 тысяч солдат.

10:02 На центральной площади Херсона прямо сейчас начался митинг против оккупантов, сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

09:52 Сумы. С самого утра в окрестностях города начали взрываться снаряды. Российская авиация нанесла точечные удары по городу, в том числе по инфраструктурным объектам. Продолжаются артиллерийские обстрелы.

09:45 В Луганской области за прошлые сутки враг обстрелял Северодонецк, Золотое, Золотое-4, Лисичанск, Горное, Попасное, Метелкино, Рубежное. Враг снова пытался прорваться в Северодонецк, но был выбит и понес многочисленные потери, сообщил глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай.

09:40 Платежный сервис PayPal останавливает работу в РФ.

09:29 В Мариуполе сегодня с 11:00 начинается эвакуация мирного населения. С 9:00 до 16:00 будет установлен режим тишины. В качестве гуманитарного "зеленого" коридора выбран маршрут Мариуполь – Никольское – Розовка – Пологи – Орехов – Запорожье. Эвакуация населения будет происходить муниципальными автобусами, также можно выехать из города на личном транспорте.

09:25 Новое обращение министра обороны Алексея Резникова.

09:15 В Николаеве ночь прошла спокойно. Сейчас противник собирает войска в районе Баштанки и Галициново. У пьяных водителей в области конфисковали три авто для нужд армии.

"По их планам они должны были пройти Николаев три дня назад. Но мы изменили их планы", - говорит глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

09:08 Из Мариуполя и Волновахи откроют гуманитарные коридоры для гражданских, пишет Суспільне со ссылкой на советника главы ОП Михаила Подоляка.

08:53 В Минобороны РФ сказали, с 09:00 объявляется режим тишины, написал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. В России уверяют, что гуманитарные коридоры и маршруты для выхода жителей Мариуполя и Волновахи согласованы с украинской стороной. В Украине пока не было официальных сообщений об этом, сказал Геращенко. Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что время открытия "зеленого" коридора еще обсуждается.

08:32 Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что именно сейчас (на 8:30) идет определение времени открытия гуманитарного "зеленого" коридора и начала режима тишины для города.

"Это позволит начать восстановление критической инфраструктуры города - свет, вода и мобильная связь. Также будет возможность обеспечения Мариуполя продуктами и медикаментами первой необходимости. В ближайшее время информация будет дополнена", - цитирует мэра ТГ-канал Мариупольского городского совета.

08:21 В Энергодаре оккупанты заблокировали здание городского совета, не пустив туда чиновников. Как сообщил мэр города Дмитрий Орлов, решено организовывать другое место для работы, чтобы обеспечить жизнедеятельность Энергодара в условиях оккупации. "Несмотря на все Энергодар был и остается Украиной. Даже когда мы в изоляции", - сказал Орлов.

08:12 Россиянам придется забыть вкус европейского пива. Концерн Heineken (Нидерданды) заявил о приостановке экспорта в РФ. Ранее в Carlsberg (Дания) заявили, что прекратят новые инвестиции в РФ, а также пока остановят экспорт пива и других напитков в Россию из-за вторжения Кремля в Украину. О подобных планах также заявляли в Budweiser и Staropramen.

07:47 Захваченный российскими оккупантами персонал Чернобыльской атомной электростанции находится там уже десятые сутки и продолжает работать, рассказал в эфире канала "Рада" мэр Славутича Юрий Фомичев. По его словам, сотрудники ЧАЭС разделились на две группы, сменяя друг друга. Но люди устали морально и физически, у них ограничено количество лекарств.

07:38 Итальянские власти начали конфискацию имущества российских олигархов. Как пишет издание The Guardian, полиция Италии конфисковала яхту, принадлежащую Алексею Мордашову, самому богатому человеку в России. Еще одна яхта, принадлежащая Геннадию Тимченко, еще одному миллиардеру, имеющему тесные связи с Владимиром Путиным, также заблокирована и вскоре будет арестована. Оба олигарха попали в санкционные списки на Западе.

07:28 С утра субботы по городам Украины возобновились воздушные тревоги. Сообщается об угрозе ракетных ударов.

07:23 Мировые бренды массово покидают российский рынок. На очереди –французские компании. Решение уже приняли Kering (Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent), Hermes, Chanel и Cartier.

07:09 В ВСУ сообщили, что части и подразделения захватчиков деморализованы, солдаты и офицеры оккупационной армии продолжают сдаваться в плен, убегают, оставляя вооружение и технику.

"Активными боевыми действиями наносят урон противнику не только вооруженные подразделения украинских защитников, но и обычные невооруженные люди, демонстрируя оккупанту свою гражданскую позицию, нанося ему психологическое поражение", - отметили в ВСУ.

07:04 Воздушная тревога также объявлена в Киевской области, Житомире, Чернигове.

06:57 В Киеве воздушная тревога!

06:43 Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью ВВС сказал, что Украина сможет победить РФ начатой Кремлем войне. И хотя Россия, по его словам, имеет возможность кинуть огромные силы против Украины, чтобы попытаться сместить правительство в Киев, украинцы никогда не примут это.

06:22 Россия готовит информационные провокации и вбросы "фейковых" новостей. По информации ГУР Минобороны Украины, в ближайшее время враг активизирует проведение информационных операций против нашей страны, поэтому следует пользоваться информацией из официальных и проверенных источников.

06:05 В Сумах предупреждают об угрозе уличных боев, поэтому просят граждан оставаться дома.

05:55 И.о. мэра Запорожского горсовета Анатолий Куртев информирует об изменении графика работы общественного транспорта в городе.

05:45 Сингапур ввел санкции против российских банков и запретил военные поставки.

05:35 Постпред Украины в ОНН Сергей Кислица в ходе заседания Совета безопасности ООН потребовал вывести российские войска с Запорожской атомной электростанции.

05:18 Сторонники Навального планируют митинги против войны России в Украине. Они пройдут 6 марта в городах РФ.

04:47 Гипермаркеты Fozzy Group (в которые, в частности, входят Сильпо и Фора), а также VARUS и NOVUS бойкотируют Coca-Cola после отказа компании уйти с рынка России.

04:20 Samsung приостанавливает поставки в Россию смартфонов, бытовой электроники и чипов.

04:00 Илон Маск у себя в Twitter поддержал Украину.

03:40 Бразилия начнет выдавать беженцам из Украины гуманитарные визы. Напомним, эта страна с начала войны России против Украины решила сохранять нейтралитет.

03:10 Согласно опросу, проведенному в США 3-4 марта, большинство американцев поддерживают закрытие неба над территорией Украины и прекращение покупки газа и нефти в России.

02:45 Управление Запорожской атомной электростанцией находится под украинским контролем. Но российские военные контролируют периметр АЭС. Об этом в эфире телемарафона сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко.

Новости Украины на 5 марта

Киев

Столица Украины продолжает укрепляться и готовится к обороне. На улицах появляется все больше блокпостов, ограничительных блоков и ежей. Больницы города, по словам мэра Виталия Кличко, обеспечены всем необходимым и работают.

Как сообщил замглавы КГГА Николай Поворозник, город накапливает запасы товаров первой необходимости, в гуманитарные грузы идут потоком.

Вчера на левом береге Киева наблюдались пробки – мосты второй день открыты для проезда и многие люди ехали на правый берег.

Власти просят интернет-провайдеров помочь с Wi-Fi в бомбоубежищах.

Также Кличко заявил, что в Киеве работают продуктовые магазины и большинство аптек "Фармация". Мэр обратился к частным аптекам с просьбой открыться.

Комендантский час в городе действует с 20:00 до 07:00.

Харьков

Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегуб, у российских войск нет сил идти в массовое наступление. ВСУ оттесняет их к границе. А за время войны в городе уничтожено более 500 единиц техники оккупантов.

"Например, линию врага они отодвинули в Сумском направлении от Харькова, полностью заняв позиции государственной границы... Враг практически потерял все свои наступательные ресурсы", - заявил он.

Всего в Харьковской области с начала войны России против Украины погибли 188 человек, среди которых 122 – мирные жители.

"Поверьте мне - это наглая ложь! Никто никогда не сдаст город Харьков. Мы вместе. Мы держимся. Мы победим! Мы - харьковчане!" - сказал Терехов в видеообращении.

Харьков продолжают обстреливать из тяжелого вооружения. Власти работают совместно с Укрзализныцей над предоставлением поездов для эвакуации из города.

Мариуполь

Ситуация в Мариуполе крайне тяжелая. В городе нет тепла, света, воды, продуктов и связи. Из-за непрекращающихся обстрелов у коммунальных служб нет возможности восстановить линии электро- и водоснабжения.

Мэр города Вадим Бойченко сообщил, что Мариуполю необходим режим прекращения огня. Он даст возможность создать гуманитарный коридор и доставить в город продукты и товары первой необходимости.

Также по словам мэра, в Мариуполе ранены 300 мирных жителей. Но точное число убитых и пострадавших определить невозможно из-за постоянных обстрелов.

Николаев

Николаев, как и многие другие города, является горячей точкой в ходе войны России против Украины. Вчера украинским войскам отбить аэропорт Кульбакино.

"Часть инфраструктуры повреждена. Самолеты пошли на запасные аэродромы еще до первого удара и работают оттуда. Кульбакино обороняется силами наземного персонала бригады, а также других частей", - сказал пресофицер авиабригады Алексей Гаркуша.

Кроме того, как сообщил глава Николаевской ОГА Николай Ким, в городе нет российский войск и он остается под украинским контролем.

"Мосты в городе разведены и заминированы. Если оккупант будет врываться в город и пытаться их возвести, они будут взорваны. Завтра мосты будут сведены. Будем смотреть по ситуации. Сведение мостов происходит исключительно по приказу военной администрации", - сказал мэр города Александр Сенкевич в своем вечернем видеообращении.

Сумы

Сумы, как и Харьков, являются приграничной областью, и продолжают держать оборону. Город находится под контролем Украины.

"Военные России продолжают перемещение техники, идут колонны. Некоторые колонны развернулись, идут в сторону Сум. Мы не знаем, что это будет, возможно, они будут идти на выход с территории Украины, возвращаться обратно в РФ. Мы на это очень рассчитываем. У них закончилось питание, заканчивается горючее и погода нам способствует", - сказал вчера вечером глава ОГА Дмитрий Живицкий.

Российские военные захватили Тростянец. Они не позволяют медикам выезжать на вызовы. Местные жители не могут купить продукты, так как оккупанты разграбили магазины. Помочь населению нет возможности – нельзя попасть в город.

Чернигов

Чернигов страдает от постоянных ракетных ударов оккупантов, но не сдается. В городе нет российских войск. Обстрелы ведутся по жилым кварталам и объектам инфраструктуры.

"На Северском направлении Чернигов осуществляет героическую оборону. Подразделения оперативной группировки войск удерживают позиции на занятых рубежах", - сообщил Генштаб ВСУ.

Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус заявил, что власти уже несколько дней работают над созданием "зеленого" коридора для эвакуации. До его создания он не рекомендует гражданам выезжать из города, так как обстреливают не только Чернигов, но и трассу Чернигов-Киев.

Запорожье

Запорожье под украинским контролем, ситуация в регионе напряженная. Враг не оставляет попыток окружить город и населенные пункты области.

Оккупанты взяли под контроль телевышку в Мелитополе и установили там свое оборудование.

Вчера ночью российские войска обстреливали Запорожскую АЭС, в результате чего произошел пожар. ГСЧС не сразу удалось попасть на место возгорания и ликвидировать его. Эта новость мгновенно облетела весь мир, ведт в случае взрыва последствия были бы катастрофические для многих стран. На данный момент управление Запорожской АЭС находится в руках Украины, однако российские военные контролируют периметр станции. Радиационный фон в норме.

Херсон

Ситуация в Херсоне тоже остается напряженной. Там российские войска захватили телевышку. По Т2 теперь показывают российские каналы, украинские остались на кабельном телевидении.

В городе оккупанты пытались провести постановочный митинг и объявить о создании так называемой "Херсонской народной республики". Для этого в город привезли массовку. Также вчера в город приехали колоны машин "Донская гуманитарная помощь". Однако жители города освистали оккупантов и отказались от гумманитарки. Митинг так и не состоялся, потому что тысячи херсонцев вышли на площадь с украинскими флагами.

Мобильная связь в городе на данный момент восстановлена, однако возможны перебои.