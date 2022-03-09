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В Украину за прошедшие сутки прибыли более 14 тысяч человек: из них 12 тысяч - мужчины

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Украина, Среда 09 марта 2022 11:29
В Украину за прошедшие сутки прибыли более 14 тысяч человек: из них 12 тысяч - мужчины Фото: в Украину возвращаются мужчины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

За прошедшие сутки в Украину прибыли более 14 тысяч человек. Из них 12 тысяч мужчин, которые готовы защищать государственный суверенитет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.

"За минувшие сутки в Украину прибыли 14,5 тысячи человек. Почти 12 тысяч из них - украинцы, большинство из которых - мужчины, которые планируют присоединиться к силам обороны", - говорится в сообщении.

Напомним, в Харькове создают отдельную бригаду территориальной обороны. В нее войдут граждане из числа военнообязанных офицеров и солдат, сержантов, старшин запаса.

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