В Украину за прошедшие сутки прибыли более 14 тысяч человек: из них 12 тысяч - мужчины

За прошедшие сутки в Украину прибыли более 14 тысяч человек. Из них 12 тысяч мужчин, которые готовы защищать государственный суверенитет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.

"За минувшие сутки в Украину прибыли 14,5 тысячи человек. Почти 12 тысяч из них - украинцы, большинство из которых - мужчины, которые планируют присоединиться к силам обороны", - говорится в сообщении.