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Красный крест запрещает использовать свои эмблемы на гуманитарных авто, - Зеленский

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Украина, Вторник 08 марта 2022 11:52
Красный крест запрещает использовать свои эмблемы на гуманитарных авто, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский заявил, международная организация "Красный крест" запрещает использовать свои эмблемы на гуманитарных автомобилях. Их используют для эвакуации мирных жителей из горячих точек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Вы знаете мне сказали, что Красный крест, международный Красный крест запрещает нам использовать эмблему на этих машинах, которые выполняют эти гуманитарные миссии. Запрещает красный крест, будто это их собственность. И это показательно, это говорит очень много о том, что некоторые люди очень влиятельные решили поставить крест на украинцах. Но мы этого не допустим, и я этого не допущу", - заявил Владимир Зеленский.

Напомним, сегодня в Сумах был создан зеленый гуманитарный коридор для эвакуации мирного населения.

Кроме того, по словам министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук, Украина направила на согласование маршруты эвакуации из Киева, Киевской области, Волновахи, Мариуполя, Харькова и Харьковской области.

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