Совет Европы собирается исключить Россию из Венецианской комиссии
Совет Европы собирается лишить Российскую Федерацию членства в Венецианской комиссии. Комитет министров намерен принять соответствующее решение 10 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянного представителя Верховной Рады в Конституционном суде Ольгу Совгирю.
"Россия будет исключена из Венецианской комиссии "За демократию - через право" Совета Европы", - написала она.
Завтра Комитет министров Совета Европы планирует принять решение об исключении РФ.
Напомним, Владимир Зеленский призвал Британию и Евросоюз ввести против России более жесткие санкции.
Также ранее РБК-Украина сообщало, что Конгресс США согласовал процедуру запрета на поставку энергоносителей из России.
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