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Совет Европы собирается исключить Россию из Венецианской комиссии

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Франция, Среда 09 марта 2022 12:17
Совет Европы собирается исключить Россию из Венецианской комиссии Фото: Россию планируют исключить из Венецианской комиссии (coe.int)
Автор: Наталья Юрченко

Совет Европы собирается лишить Российскую Федерацию членства в Венецианской комиссии. Комитет министров намерен принять соответствующее решение 10 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянного представителя Верховной Рады в Конституционном суде Ольгу Совгирю.

"Россия будет исключена из Венецианской комиссии "За демократию - через право" Совета Европы", - написала она.

Завтра Комитет министров Совета Европы планирует принять решение об исключении РФ.

Напомним, Владимир Зеленский призвал Британию и Евросоюз ввести против России более жесткие санкции.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что Конгресс США согласовал процедуру запрета на поставку энергоносителей из России.

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