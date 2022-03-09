Еврокомиссия расширила санкции против РФ за агрессию в Украине

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый пакет санкций для причастных к российской агрессии против Украины лиц и компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Twitter главы Еврокомиссии.

Санкционный список ЕС будет расширен до 160 фамилий. Также ограничения наложат и на союзника РФ – Беларусь. "Продолжаем усиливать сетку санкций в ответ на военную агрессию России против Украины. Санкции против 160 человек, в частности, олигархов и членов Совета федерации, банковского сектора Беларуси, экспорта морской навигационной техники в Россию и добавление криптоактивов", – написала фон дер Ляйен.