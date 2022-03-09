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Еврокомиссия расширила санкции против РФ за агрессию в Украине

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Среда 09 марта 2022 14:12
Еврокомиссия расширила санкции против РФ за агрессию в Украине Фото: Урсула фон дер Ляйен (Reuters)
Автор: Антон Федорцив

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый пакет санкций для причастных к российской агрессии против Украины лиц и компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Twitter главы Еврокомиссии.

Санкционный список ЕС будет расширен до 160 фамилий. Также ограничения наложат и на союзника РФ – Беларусь.

"Продолжаем усиливать сетку санкций в ответ на военную агрессию России против Украины. Санкции против 160 человек, в частности, олигархов и членов Совета федерации, банковского сектора Беларуси, экспорта морской навигационной техники в Россию и добавление криптоактивов", – написала фон дер Ляйен.

К слову, Жозеп Боррель поделился планами ЕС по запретам на поездки и замораживанию активов для российских граждан.

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