ru ua
Чт, 10 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

С правом на жилье и пособие: польский парламент принял закон о поддержке беженцев из Украины

Новина українською →
Четверг 10 марта 2022 04:59
С правом на жилье и пособие: польский парламент принял закон о поддержке беженцев из Украины Граница Польши и Украины (Фото: zn.ua)
Автор: Константин Широкун

В Польше принят закон, который гарантирует украинцам жилье, доступ к образованию и пр. Украинцы могут находиться в Польше полтора года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Польский Сейм принял закон о помощи украинским беженцам. Цель закона – обеспечить прибывающих украинцев жильем, доступом к медицинской помощи, образованию и легальному трудоустройству на следующие полтора года.

Организации и люди, которые дадут беженцам жилье и питание, по закону будут получать ежемесячное пособие в 1200 злотых (277 долларов). Каждый беженец получит единоразовую выплату в 300 злотых (около 70 долларов).

Ранее агентство Fitch понизило суверенный рейтинг России еще на 6 ступеней до "мусорной территории" - с "В" до "С", заявив, что дефолт неизбежен, поскольку санкции и торговые ограничения подорвали ее готовность обслуживать долг.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Зеленский: положить конец войне сможем только после переговоров двух президентов
Зеленский: положить конец войне сможем только после переговоров двух президентов
DAILY
Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины