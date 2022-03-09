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Позволит действовать на опережение. СБУ захватила секретный GPS-навигатор оккупантов

Новина українською →
Среда 09 марта 2022 14:54
Позволит действовать на опережение. СБУ захватила секретный GPS-навигатор оккупантов Фото: Центральное управление СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Служба безопасности Украины отчиталась о новых трофеях, полученных после уничтожения танковой группы врага и ее воздушного прикрытия, состоявшего из истребителей Су-30.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост СБУ в Facebook.

В руки отечественной спецслужбы попал секретный GPS-навигатор оккупантов. На устройстве указаны данные передвижений врага, а также "запланированные точки" наступления захватчиков. Навигатор принадлежал "элитному" 108-му десантно-штурмовому полку противника, который пытался атаковать Николаев.

"Таким образом, украинская спецслужба получила доступ к планам российских оккупантов, что позволит действовать на опережение и эффективнее уничтожать врага", – отметили в СБУ.

К слову, войска РФ атаковали Краматорский район из ракетного комплекса "Искандер".

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