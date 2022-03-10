Без срока давности: министр торговли США назвала срок действия санкций против РФ

Министр торговли США сообщила, что отмену санкций против РФ в ближайшее время ждать не стоит. По ее словам, при необходимости их действие может растянуться на годы.

Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что санкции, введенные против России Соединенными Штатами и их союзниками в ответ на вторжение в Украину, не имеют срока действия.

"Мы с санкциями надолго, и наши союзники с ними надолго", — сказала Раймондо, добавив, что администрация Джо Байдена готова не отменять санкции так долго, сколько этого потребует ситуация, вплоть до конца избирательного срока президента. Раймондо также предупредила, что любая страна, которая не соблюдает ограничения США на экспорт в Россию, заплатит высокую цену.