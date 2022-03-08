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Никаких ультиматумов. Украина не будет отказываться от своих территорий, - Слуга народа

Новина українською →
Вторник 08 марта 2022 16:54
Никаких ультиматумов. Украина не будет отказываться от своих территорий, - Слуга народа Фото: Украина не будет отказываться от своих территорий (t.me.nexta. live)
Автор: Сергей Пышкин

Партия "Слуга народа" высказалась относительно переговоров между Украиной и Российской Федерацией. Наша страна не воспринимает никаких ультиматумов агрессора и не будет отказываться от собственных территорий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии "Слуга народа".

"Мы даже теоретически не рассматриваем возможность пересмотра нашей территории или отказа от любых кусков нашей территории. Это недопустимо. Наша Украина - это и Донецк, и Луганск, и Крым", - пишет пресс-служба.

Как отмечает партия, сегодня ей приходится здраво смотреть на реальность. Несмотря на то, что Украина не будет отдавать свои земли, важно определиться, каким образом будет урегулирована жизнь людей на этих территориях в пределах целостного государства.

"Понятно, что мы не будем этого делать. Но нам надо будет определиться – каким образом будет урегулирована жизнь людей на этих территориях в пределах нашего целостного государства. Именно об этом говорил Президент Зеленский, отвечая на вопрос американского журналиста", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина раскрывало подробности третьего раунда переговоров между Украиной и Россией.

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