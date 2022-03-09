Российские военные заблокировали эвакуационную колонну под Киевом

Российские военные заблокировали 50 эвакуационных автобусов с мирными жителями под Киевом. Они не пропускают транспорт через Стоянку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook городского совета Бучи.

"Оккупанты срывают эвакуацию. 50 автобусов заблокированы российскими военными в Стоянке: не дают проезд колонне. Продолжаются переговоры, чтобы разблокировать движение транспорта", - говорится в сообщении.

Напомним, об открытии гуманитарного коридора из Бучи, Гостомеля, Ирпеня Бородянки и Ворзеля через Стоянку и Белогородку договаривались на самом высоком уровне.

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