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В ЮНИСЕФ высказались об ударе РФ по роддому в Мариуполе: "за пределами допустимого"

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Четверг 10 марта 2022 03:03
В ЮНИСЕФ высказались об ударе РФ по роддому в Мариуполе: "за пределами допустимого" Фото: последствия российских авиаударов по Мариуполю (t.me/polkazov)
Автор: Владимир Костырин

В ЮНИСЕФ отреагировали на авиаудары российских оккупантов по Мариуполю и бомбардировку детской больницы и роддома. Детский фонд ООН выступил с резким осуждением таких атак, и снова призвал к немедленному прекращению огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЮНИСЕФ в Украине.

Исполнительный директор организации Кэтрин Рассел призналась, что информация о нападении на роддом в Мариуполе ее ошеломила.

"По сообщениям, из-за нападения под завалами разрушенных построек оказались маленькие дети и роженицы. Мы еще не знаем о количестве жертв, но боимся худшего", - говорит она.

Представительница ЮНИСЕФ заявляет, что менее чем за две недели с начала войны России против Украины по меньшей мере 37 детей погибли и 50 получили ранения. Кроме того, более миллиона украинских детей были вынуждены покинуть страну как беженцы.

"Атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру - в частности на больницы, объекты водоснабжения и школы - за пределами допустимого и должны немедленно прекратиться", - подчеркивает Рассел.

Напомним, что перед российской бомбежкой роддома в Мариуполе спикер МИД РФ Мария Захарова сделала заявление о том, что там якобы "устроили огневые позиции", и таким образом подтвердила обстрел россиянами больницы.

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Мариуполь ЮНИСЕФ Авиаудары Война России против Украины
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