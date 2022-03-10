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Деньги для Украины. В США и МВФ определились с финпомощью: названы суммы

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Четверг 10 марта 2022 07:35
Деньги для Украины. В США и МВФ определились с финпомощью: названы суммы Фото: МВФ (imf.org)
Автор: Владимир Костырин

Ночью исполнительный совет Международного валютного фонда, а также Палата представителей США утвердили важные для Украины решения. Так, МВФ решил предоставить Украине 1,4 млрд долларов, а США направят на помощь нашей стране почти 14 млрд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Департамента коммуникации МВФ и CNN.

МВФ

Как отмечается в сообщении Фонта, предоставление средств утверждено в рамках Инструмента для ускоренного финансирования "с целью содействия удовлетворению неотложных потребностей в финансировании и смягчению экономических последствий войны".

В МВФ добавили, что финпомощь должна способствовать крупномасштабной мобилизации дополнительного льготного финансирования, которое потребуется для содействия восполнению дефицита финансирования и смягчения воздействия войны на экономику.

"Когда война закончится и можно будет провести надлежащую оценку ущерба, вероятно, потребуется дополнительная крупная поддержка для содействия проведению восстановления", - отметили в МВФ.

США

Палата представителей США поддержала законопроект о государственном финансировании, который включает 13,6 млрд долларов в виде крайне необходимой помощи Украине.

Как отмечается, решение принималось в экстренном порядке, поскольку "многие законодатели стремятся продемонстрировать поддержку Украины на фоне ничем не спровоцированного нападения России на страну".

Напомним, перед этим Совет Всемирного банка одобрил поддержку для Украины на сумму 723 млн долларов.

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