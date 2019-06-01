ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Выборы в Раду: что изменилось за неделю

Новости » Выборы 2019    01.06.2019 - 08:30
Выборы в Раду: что изменилось за неделю
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Выборы в Раду пройдут 21 июля

Выборы в Верховную раду Украины запланированы на 21 июля 2019 года. Подробнее о том, как проходит избирательная кампания и кто будет баллотироваться - в материале РБК-Украина. 

Как проходит избирательная кампания

24-31 мая

  • 24 мая в Украине стартовала избирательная кампания. В тот же день партия экс-президента Петра Порошенко "Блок Петра Порошенко "Солидарность" провела съезд, на котором было принято решение о переименовании политсилы в "Европейскую солидарность". Штаб партии возглавит нардеп Сергей Березенко.
  • Действующий премьер-министр Владимир Гройсман заявил о намерении идти в парламент. Он заявил, что на досрочных выборах в Раду возглавит собственную партию, которая не будет объединяться с другими. 
  • В понедельник, 27 мая, партия президента Владимира Зеленского провела съезд, по результатам которого было принято решение о том, что "Слугу народа" возглавит Дмитрий Разумков. У Зеленского также заявили, что "Слуга народа" будет набирать кандидатов через интернет.
  • Центризбирком начал подготовку к выборам в Раду. В частности, секретарь ЦИК Наталья Бернацкая заявила, что для печати бюллетеней на выборы в Раду нужно около 600 тонн бумаги. 
  • Мэры Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов заявили о создании партии мэров "Доверяй делам". 2 июня в Харькове состоиться съезд партии, на котором будет приниматься решение об участии в досрочных выборах в Раду.
  • Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что команда ее партии идет на парламентские выборы самостоятельно.
  • 29 мая Центризбирком зарегистрировал первого кандидата на выборах в Раду - Владимира Пригладя, который баллотируется в одномандатном избирательном округе № 214. 
  • По информации источников РБК-Украина, партии "Солидарность" и УДАР пойдут на выборы в Раду вместе. Партии согласились на формирование совместного списка на основе праймериз.
  • Замглавы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко заявил, что не намерен идти на выборы в Раду по спискам партии "Европейская солидарность".
  • В Аграрной партии Украины заявили о намерении принимать участие в выборах в Раду. Как ожидается, партия определится с кандидатами на съезде.
  • Штаб партии экс-кандидата в президенты Игоря Смешко "Сила и Честь" возглавил журналист и бизнесмен Дмитрий Гордон. При этом, по информации Смешко, Гордон не планирует баллотироваться в Раду.
  • Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не намерен идти на выборы в Раду.
  • Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" 31 мая провела съезд, на котором Порошенко избрали главой партии.

Кто идет в Раду

Партии (список дополняется)

На данный момент Центризбирком не зарегистрировал ни одного кандидата от партий.

Как ожидается, на выборах в Раду будут участвовать, в частности:

  • "Слуга народа" 
  • "Европейская солидарность" (ранее БПП "Солидарность")
  • "Оппозиционная платформа - За життя"
  • "Батькивщина"
  • "Самопомич"
  • "Радикальная партия"
  • Аграрная партия Украины
  • "Сила и Честь"
  • "Доверяй делам"
  • "Украинская стратегия"
  • "Голос"
  • "Гражданская позиция"
  • "Оппозиционный блок - Партия мира и развития" 

Кандидаты (список дополняется)

О своем намерении принимать участие в выборах в Раду уже заявили нардеп от БПП Александр Грановский, участик "95 квартала" Юрий Корявченков, экс-кандидат в президенты Владимир Петров, экс-кандидат в президенты Роман Бессмертный, нардеп Игорь Кононенко, Борислав Береза, нардеп Игорь Мосийчук.

Календарь выборов в Раду

Избирательный процесс начался в Украине 24 мая 2019 года. Именно с этого момента политические партии или же претенденты лично могут выдвигать свои кандидатуры для участия в выборах. Центризбирком, в свою очередь, до 25 июня должен принять решение по регистрации кандидатов. При этом, до 8 июля партии или претенденты лично имеют право отказаться от участия в выборах.

Как и в ходе президентских выборов украинцы имеют право голосовать не по месту прописки. Для этого им необходимо обратиться в органы Госреестра избирателей с соответствующим заявлением до 15 июля включительно. При этом, избирателям, которые изменили место регистрации и будут голосовать за пределами своего округа, на выборах будет выдаваться лишь один бюллетень - с кандидатами от партий. 

В последнюю пятницу перед днем голосования заканчивается предвыборная агитация и в субботу, 20 июля, в день тишины агитация будет запрещена. Выборы будут проходить 21 июля, избиратели смогут проголосовать с 08:00 до 20:00. Результаты выборов в Раду ЦИК должен объявить до 5 августа включительно.

Выборы в Раду: что изменилось за неделю

Выборы в Раду назначены на 21 июля

На следующий день после инаугурации, 21 мая, Зеленский провел консультации с главами парламенских фракций, где обсуждался роспуск Рады. По результатам встречи Зеленского с парламентариями на сайте президента был опубликован релиз, в котором была названа главная причина, по которой Зеленский решил распустить парламент - очень низкое доверие граждан Украины к этому институту. 

В тот же день вечером, 21 мая, Зеленский подписал указ о досрочных выборах в Раду 21 июля 2019 года.

Выборы в Раду: что изменилось за неделю

Зеленский заявил о роспуске Рады

31 марта 2019 года в Украине прошли президентские выборы. Поскольку никто из 39 кандидатов не набрал более 50%, ЦИК объявил о проведении второго тура выборов 21 апреля. Во второй тур вышли два кандидата, набравшие наибольшее число голосов - Владимир Зеленский и Петр Порошенко. По результатам голосования, на выборах президента победил Зеленский.

Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая. В ходе инаугурационной речи Зеленский заявил, что распускает Раду. При этом, президент отметил, что у Рады есть два месяца чтобы принять закон о снятии депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, избирательный кодекс. Также он обратился к Раде с просьбой уволить главу СБУ Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Украины Степана Полторака. 

 

Аваков не будет баллотироваться в Раду Гордон возглавил штаб партии Смешко
Новости Украины Порошенко Зеленский выборыВерховная Рада
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь