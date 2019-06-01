Выборы в Раду: что изменилось за неделю

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Выборы в Раду пройдут 21 июля

Выборы в Верховную раду Украины запланированы на 21 июля 2019 года. Подробнее о том, как проходит избирательная кампания и кто будет баллотироваться - в материале РБК-Украина.

Как проходит избирательная кампания

24-31 мая

Кто идет в Раду

Партии (список дополняется)

На данный момент Центризбирком не зарегистрировал ни одного кандидата от партий.

Как ожидается, на выборах в Раду будут участвовать, в частности:

"Слуга народа"

"Европейская солидарность" (ранее БПП "Солидарность")

"Оппозиционная платформа - За життя"

"Батькивщина"

"Самопомич"

"Радикальная партия"

Аграрная партия Украины

"Сила и Честь"

"Доверяй делам"

"Украинская стратегия"

"Голос"

"Гражданская позиция"

"Оппозиционный блок - Партия мира и развития"

Кандидаты (список дополняется)

О своем намерении принимать участие в выборах в Раду уже заявили нардеп от БПП Александр Грановский, участик "95 квартала" Юрий Корявченков, экс-кандидат в президенты Владимир Петров, экс-кандидат в президенты Роман Бессмертный, нардеп Игорь Кононенко, Борислав Береза, нардеп Игорь Мосийчук.

Календарь выборов в Раду

Избирательный процесс начался в Украине 24 мая 2019 года. Именно с этого момента политические партии или же претенденты лично могут выдвигать свои кандидатуры для участия в выборах. Центризбирком, в свою очередь, до 25 июня должен принять решение по регистрации кандидатов. При этом, до 8 июля партии или претенденты лично имеют право отказаться от участия в выборах.

Как и в ходе президентских выборов украинцы имеют право голосовать не по месту прописки. Для этого им необходимо обратиться в органы Госреестра избирателей с соответствующим заявлением до 15 июля включительно. При этом, избирателям, которые изменили место регистрации и будут голосовать за пределами своего округа, на выборах будет выдаваться лишь один бюллетень - с кандидатами от партий.

В последнюю пятницу перед днем голосования заканчивается предвыборная агитация и в субботу, 20 июля, в день тишины агитация будет запрещена. Выборы будут проходить 21 июля, избиратели смогут проголосовать с 08:00 до 20:00. Результаты выборов в Раду ЦИК должен объявить до 5 августа включительно.

Выборы в Раду назначены на 21 июля

На следующий день после инаугурации, 21 мая, Зеленский провел консультации с главами парламенских фракций, где обсуждался роспуск Рады. По результатам встречи Зеленского с парламентариями на сайте президента был опубликован релиз, в котором была названа главная причина, по которой Зеленский решил распустить парламент - очень низкое доверие граждан Украины к этому институту.

В тот же день вечером, 21 мая, Зеленский подписал указ о досрочных выборах в Раду 21 июля 2019 года.

Зеленский заявил о роспуске Рады

31 марта 2019 года в Украине прошли президентские выборы. Поскольку никто из 39 кандидатов не набрал более 50%, ЦИК объявил о проведении второго тура выборов 21 апреля. Во второй тур вышли два кандидата, набравшие наибольшее число голосов - Владимир Зеленский и Петр Порошенко. По результатам голосования, на выборах президента победил Зеленский.

Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая. В ходе инаугурационной речи Зеленский заявил, что распускает Раду. При этом, президент отметил, что у Рады есть два месяца чтобы принять закон о снятии депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, избирательный кодекс. Также он обратился к Раде с просьбой уволить главу СБУ Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Украины Степана Полторака.