Екіпаж SpaceX візьме у космос український прапор (фото)

Екіпаж нової космічної програми Polaris Dawn американської компанії SpaceX під час цього цьогорічного польоту візьме з собою у космос український прапор.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на офіційну сторінку Polaris у Twitter .

Екіпаж повідомляє, що вони підтримують українців та усіх хто бореться за свободу.

"Ми разом з Україною та її відважними громадянами, а також усіма, хто бореться за свободу в усьому світі. Екіпаж Polaris Dawn доставить цей прапор у місце в космосі, яке все ще залишається поза межами досяжності тиранії",- йдеться у повідомленні.

Екіпаж SpaceX візьме у космос український прапор (twitter.com/PolarisProgram)

Додамо, що командир екіпажу SpaceX Inspiration4, американський бізнесмен і астронавт Джаред Айзекман особисто привіз зі США допомогу для українських військових.