Росія та Білорусь на межі дефолту, - головний економіст Світового банку

Росія і Білорусь під впливом масштабних міжнародних санкцій через війну проти України вже близькі до дефолту, заявила головний економіст Світового банку Кармен Рейнхарт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Економіст СБ зазначила, що більшість світових кредитних агентств ще не вважають такий сценарій невідворотним, хоча його ймовірність стрімко зростає.

"І Росія, і Білорусь знаходяться на межі дефолту", - сказала вона.

Так, ознаки дефолту РФ за зовнішніми облігаціями на суму 40 мільярдів доларів - перший такий великий дефолт після більшовицької революції 1917 року - навис над ринками, оскільки велика кількість санкцій і контрзаходів з боку Москви значною мірою відрізали країну від світових фінансових ринків.

Так, близько половини суверенних облігацій РФ у твердій валюті належать іноземним інвесторам, і 16 березня Москва має виплатити 107 мільйонів доларів у вигляді купонних виплат за двома видами облігацій.

Також у російських корпорацій майже на 100 мільярдів доларів непогашених міжнародних облігацій.

За даними Банку міжнародних розрахунків, іноземні банки мають вкладення в Росію на суму трохи більш ніж 121 мільярд доларів, причому більша частина цієї суми припадає на європейських кредиторів.

"Фінансові установи добре капіталізовані, але балансові звіти часто непрозорі ... Існує проблема дефолтів російського приватного сектора", - говорить Рейнхарт.