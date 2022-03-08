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Росія зробила помилку, виставивши ультиматуми Україні. Київ на них не піде - заява Подоляка

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Вівторок 08 березня 2022 12:19
Росія зробила помилку, виставивши ультиматуми Україні. Київ на них не піде - заява Подоляка Михайло Подоляк, радник глави ОП Фото: Віталій Носач, РБК-Україна
Автор: Юрій Дощатов

Росія зробила помилку в переговорах з Україною, виставивши ультиматуми для завершення війни, і Україна на них не піде.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на заяву радника глави офісу президента Михайла Подоляка.

"Володимир Зеленський говорить про те, що переговори, особливо, коли за столом сидить країна, яка явно вміє захищати свої інтереси, це двостороння дорога. Пропозиція на пропозиції. І пропозиції повинні бути адекватними. У свою чергу, російська сторона, помилково оцінивши свій потенціал, спочатку зробила помилковий вибір - ставити ультиматуми. Чим жорсткіші ультиматуми від них звучать, тим наполегливіший опір народу. Тим більше мобілізуються українці", заявив Подоляк.

Він зазначив, що Україна на ультиматуми не погодиться. "Очевидно, що ми ніякі ультиматуми приймати не будемо, чого б вони не стосувалися. За нами реально десятки мільйонів українців. І навряд чи за будь-якими ультиматумами з Москви стоять десятки мільйонів росіян. Це тільки пропагандистські міфи. Наша позиція проста: переговори повинні бути реальними і адекватними. Це зробить їх предметними. А предметні переговори не сприймають ультимативної тональності. Чим швидше російська сторона з цим погодиться, тим менше втрат понесе, насамперед, і сама Росія в результаті цієї війни", - заявив радник глави ОП.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що РФ готова припинити військові дії в Україні. Однак для цього, Київ повинен виконати список вимог.

Як ультиматум Росія пропонує Києву, зокрема визнати анексію Криму і відмовився від вступу до НАТО.

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