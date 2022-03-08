З Ізмаїлу до Румунії запускають безкоштовні евакуаційні річкові рейси: розклад
Фото: З Ізмаїлу до Румунії запускають безкоштовні евакуаційні річкові рейси (facebook.сom/Адміністрація морського порту Ізмаїл)
З 9 березня з Ізмаїлу до Румунії, порту Тульча, запускаються безкоштовні евакуаційні річкові рейси.
Про це розповіли в Міністерстві інфраструктури України.
Скористатися евакуаційним рейсом зможуть жінки, діти, а також чоловіки старше 60 років, які бажають потрапити до Румунії.
Відправлення відбуватиметься від причалів морського вокзалу міста Ізмаїл двічі на день.
Розклад рейсів:
- посадка (Ізмаїл) - 08:00, прибуття (Тульча) - 10:30
- посадка (Ізмаїл) - 14:00, прибуття (Тульча) - 15:30
Раніше ми писали, що з Сум можна виїхати до 19:30 8 березня.
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