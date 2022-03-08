У Держатомрегулюванні спростували російський фейк про ядерну зброю на ЧАЕС
Державна інспекція ядерного регулювання України спростовує неправдиву інформацію, яку поширюють російські ЗМІ про те, що Україна створює ядерну зброю на Чорнобильській атомній електростанції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держатомрегулювання.
Зокрема, російські ЗМІ поширили новину, що Україна начебто використовує ЧАЕС для створення ядерної зброї. У Держатомрегулюванні нагадали, що ще з 1994 року ведуть банк даних всіх ядерних матеріалів, які перебувають на території України.
Також мова йде про матеріали у ядерних реакторах, у сховищах відпрацьованого ядерного палива. Облік ведуть з точністю до 1 грама.
"У будь-який час відомо кількість та місце знаходження будь-якої облікової одиниці ядерного матеріалу", - наголосили у Держатомрегулюванні.
Також з 1995 року Україна надає у МАГАТЕ інформацію про:
- кількість, місця знаходження та зміни інвентарної кількості ядерних матеріалів;
- наукову діяльність, пов'язану з ядерними установками та ядерними матеріалами.
До того ж інспектори з МАГАТЕ ретельно перевіряють усю отриману інформацію. У деяких приміщеннях атомних станцій застосовуються системи відеоспостереження за використанням ядерних матеріалів.
"Держатомрегулювання офіційно стверджує, що за 26 років застосування гарантій МАГАТЕ жодного разу не звинувачено Україну в недотриманні вимог угоди" - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що МАГАТЕ терміново проведе перевірку АЕС в Україні.
Також ми писали, що окупанти грубо порушують вимоги радіаційної безпеки на ЧАЕС та у зоні відчуження.
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