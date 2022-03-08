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У Держатомрегулюванні спростували російський фейк про ядерну зброю на ЧАЕС

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Вівторок 08 березня 2022 03:53
У Держатомрегулюванні спростували російський фейк про ядерну зброю на ЧАЕС Чорнобильська АЕС (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Державна інспекція ядерного регулювання України спростовує неправдиву інформацію, яку поширюють російські ЗМІ про те, що Україна створює ядерну зброю на Чорнобильській атомній електростанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держатомрегулювання.

Зокрема, російські ЗМІ поширили новину, що Україна начебто використовує ЧАЕС для створення ядерної зброї. У Держатомрегулюванні нагадали, що ще з 1994 року ведуть банк даних всіх ядерних матеріалів, які перебувають на території України.

Також мова йде про матеріали у ядерних реакторах, у сховищах відпрацьованого ядерного палива. Облік ведуть з точністю до 1 грама.

"У будь-який час відомо кількість та місце знаходження будь-якої облікової одиниці ядерного матеріалу", - наголосили у Держатомрегулюванні.

Також з 1995 року Україна надає у МАГАТЕ інформацію про:

  • кількість, місця знаходження та зміни інвентарної кількості ядерних матеріалів;
  • наукову діяльність, пов'язану з ядерними установками та ядерними матеріалами.

До того ж інспектори з МАГАТЕ ретельно перевіряють усю отриману інформацію. У деяких приміщеннях атомних станцій застосовуються системи відеоспостереження за використанням ядерних матеріалів.

"Держатомрегулювання офіційно стверджує, що за 26 років застосування гарантій МАГАТЕ жодного разу не звинувачено Україну в недотриманні вимог угоди" - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що МАГАТЕ терміново проведе перевірку АЕС в Україні.

Також ми писали, що окупанти грубо порушують вимоги радіаційної безпеки на ЧАЕС та у зоні відчуження.

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