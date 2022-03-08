Будь-який удар по СБУ в Києві призведе до руйнування Софійського собору, - мистецтвознавець
Софійський собор у Києві постраждає при російських ударах по будівлі СБУ, оскільки тисячолітній храм знаходиться зовсім поруч, попереджає український мистецтвознавець Костянтин Акінша.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Історик і куратор виставкових проектів зазначив, що Київ постійно піддається обстрілам, і ситуація з архітектурними пам'ятками жахлива, адже в столиці України знаходяться пам'ятники, які внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: Софійський собор і Києво-Печерська лавра, а також інші найраніші і найважливіші пам'ятки архітектури Стародавньої Русі.
"Почалася паніка, тому що російське командування оголосило, що воно зруйнує всі будівлі, пов'язані з діяльністю СБУ - Служби безпеки України. Проблема в тому, що штаб-квартира СБУ знаходиться буквально в декількох метрах від Софійського собору - будь-який удар по СБУ призведе до пошкоджень храму", - говорить мистецтвознавець.
Акінша також порівняв ситуації з руйнуваннями в Україні під час Другої світової війни та нинішньої - російсько-української.
"Переглянув фотографії руйнувань в Україні під час Другої світової війни. Ми в принципі знову переживаємо історію, яка, як нам здавалося, назавжди вже похована в архівах. Ми спостерігаємо катастрофу неповторного масштабу. Російська армія, російська авіація бомбить, обстрілює ракетами історичні пам'ятники, які є надбанням не тільки України", - обурюється історик.
До слова, раніше в Українській греко-католицькій церкві повідомили, що отримали інформацію про можливий авіаційний удар російських військ по Софійському собору.
Нагадаємо, 3 березня російські окупанти завдали удару по Успенському собору в Харкові. У цей час у будівлі святині ховалися люди, і, на щастя, ніхто не постраждав.
Перед цим, наприкінці лютого, під Києвом російські солдати спалили музей, де зберігалися унікальні картини Марії Приймаченко. Як з'ясувалося пізніше, полотна не згоріли - від окупантів їх сховали місцеві жителі.
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