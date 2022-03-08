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Як поводитись за кордоном українцям, яким довелось евакуюватись: пояснення від РНБО

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Вівторок 08 березня 2022 07:09
Як поводитись за кордоном українцям, яким довелось евакуюватись: пояснення від РНБО Як українцям поводитись за кордоном (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Через війну в Україні багато громадян були змушені евакуюватись за кордон. Тому у РНБО пояснили, як потрібно поводитись в чужій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації при РНБО.

По-перше, потрібно бути ввічливими й толерантними, адже на цей момент ви - обличчя України за кордоном.

"В іноземців, які часто асоціювали нас із росіянами, змінюється думка, ми для них - справжні європейці", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що раніше українцям довго доводилося пояснювати, де на карті Україна та якою мовою розмовляємо. А зараз таке питання більше не стоїть, адже дуже часто іноземці організовують для українських біженців україномовні переклади та перекладачів.

Окрім того, якщо у вас є змога працювати, то краще її використати. Все тому, що європейці дуже працьовиті й вважають українців такими ж.

"Не користуйтеся добрим ставленням людей занадто довго, покажіть, що ви здатні подбати про себе і не приїхали відпочивати", - додали фахівці.

Раніше ми повідомляли, що створили всеукраїнську карту допомоги для тих, хто вимушений евакуюватись.

Також ми писали, які країни скасували для українців візи чи спростили в'їзд.

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