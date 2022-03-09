Російські військові заблокували евакуаційну колону під Києвом
Фото: евакуаційну колону заблокували під Києвом (facebook.com/bucharada.gov.ua)
Російські військові заблокували 50 евакуаційних автобусів з мирними жителями під Києвом. Вони не пропускають транспорт через Стоянку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міської ради Бучі.
"Окупанти зривають евакуацію. 50 автобусів заблоковані російськими військовими у Стоянці: не дають проїзд колоні. Тривають переговори, щоб розблокувати рух транспорту", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, про відкриття гуманітарного коридору з Бучі, Гостомеля, Ірпеня Бородянки і Ворзеля через Стоянку та Білогородку домовлялися на найвищому рівні.
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