Без терміну давності: міністр торгівлі США назвала термін дії санкцій проти РФ
Міністр торгівлі США повідомила, що скасування санкцій проти РФ найближчим часом чекати не варто. За її словами, при необхідності їх дія може розтягнутися на роки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Міністр торгівлі США Джина Раймондо заявила, що санкції, введені проти Росії Сполученими Штатами та їх союзниками у відповідь на вторгнення в Україну, не мають терміну дії.
"Ми з санкціями надовго, і наші союзники з ними надовго", - сказала Раймондо, додавши, що адміністрація Джо Байдена готова не скасовувати санкції так довго, скільки цього вимагатиме ситуація, аж до кінця виборчого терміну президента. Раймондо також попередила, що будь-яка країна, яка не дотримується обмеження США на експорт до Росії, заплатить високу ціну.
Раніше агентство Fitch знизило суверенний рейтинг Росії ще на 6 сходинок до "сміттєвої території" - з "В" до "С", заявивши, що дефолт неминучий, оскільки санкції та торговельні обмеження підірвали її готовність обслуговувати борг.
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