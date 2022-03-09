В Україну минулої доби прибули понад 14 тисяч осіб: з них 12 тисяч - чоловіки

Минулої доби до України прибули понад 14 тисяч осіб. З них 12 тисяч чоловіків, що готові захищати державний суверенітет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв’язку.

"За минулу добу до України прибули 14,5 тисяч осіб. Майже 12 тисяч з них - українці, більшість з яких - чоловіки, які планують долучитися до сил оборони", - йдеться у повідомленні.