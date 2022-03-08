Житомирські депутати залишили місто. Мер давав їм термін до ранку, щоб повернутися
Депутати Житомирської міської ради не зібралися сьогодні на вимогу мера Сергія Сухомлина. Він давав їм термін до ранку, щоб повернутися і працювати на благо жителів міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.
"Вчора я говорив, що даю депутатам термін до ранку, щоб повернутися і працювати на благо житомирян. У мене є дані, Хто де знаходиться, сьогодні мені з ранку подзвонив колишній депутат Самбірський, сказав, що вступив в територіальну оборону, але зараз знаходиться у Волинській області біля кордону. Де-факто він вже не депутат, а де-юре я звертаюся до партії, яка його висунула, щоб виключити його з депутатів... Всім привіт, чекаю інших", - зазначив Сухомлин.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про затримання народного депутата Євгена Шевченка, який намагався виїхати до Польщі нібито для участі в переговорах в Росією в "Біловезькій пущі".
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